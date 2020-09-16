Последний теплый день: точный прогноз погоды в Беларуси на среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Теплая без осадков погода ожидается в Беларуси в среду. Об этом свидетельствуют данные прогноза республиканского гидрометцентра.

"16 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность", – сообщили синоптики.

Осадков не будет, лишь в ранние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ранним утром не выйдет за пределы +8..+14°С, днем в стране потеплеет до +22..+28°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

В Минске в среду также будет без осадков, утром в столице будет +13..+15°С, после обеда воздух прогреется до +23..+25°С, а к вечеру остынет до +18..+20°С.

Напомним, накануне Белгидромет предупредил белорусов о ненастной погоде 17 сентября: в четверг в стране ощутимо похолодает, кроме того в последние рабочие дни на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.