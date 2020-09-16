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Последний теплый день: точный прогноз погоды в Беларуси на среду

16.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Теплая без осадков погода ожидается в Беларуси в среду. Об этом свидетельствуют данные прогноза республиканского гидрометцентра.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"16 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность", – сообщили синоптики.

Осадков не будет, лишь в ранние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ранним утром не выйдет за пределы +8..+14°С, днем в стране потеплеет до +22..+28°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

В Минске в среду также будет без осадков, утром в столице будет +13..+15°С, после обеда воздух прогреется до +23..+25°С, а к вечеру остынет до +18..+20°С.

Напомним, накануне Белгидромет предупредил белорусов о ненастной погоде 17 сентября: в четверг в стране ощутимо похолодает, кроме того в последние рабочие дни на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

 
Теги: Минск
 
 
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Как в Минске, так и по всей стране осадков сегодня не ожидается, а потеплеет днем до +22..+28°С в зависимости от региона.
 
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