|
Последний теплый день: точный прогноз погоды в Беларуси на среду
16.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Теплая без осадков погода ожидается в Беларуси в среду. Об этом свидетельствуют данные прогноза республиканского гидрометцентра.
© Sputnik / Виктор Толочко
"16 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность", – сообщили синоптики.
Осадков не будет, лишь в ранние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ранним утром не выйдет за пределы +8..+14°С, днем в стране потеплеет до +22..+28°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.
В Минске в среду также будет без осадков, утром в столице будет +13..+15°С, после обеда воздух прогреется до +23..+25°С, а к вечеру остынет до +18..+20°С.
Напомним, накануне Белгидромет предупредил белорусов о ненастной погоде 17 сентября: в четверг в стране ощутимо похолодает, кроме того в последние рабочие дни на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как в Минске, так и по всей стране осадков сегодня не ожидается, а потеплеет днем до +22..+28°С в зависимости от региона.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)