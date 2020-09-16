Как не возненавидеть мужа после рождения ребенка и постараться не развестись

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

— Скажи, ты меня еще любишь?

— Да.

— Тогда давай разведемся, пока еще не возненавидели друг друга окончательно.

Примерно такой диалог состоялся у меня с мужем через пару месяцев после рождения ребенка. Диалогу этому предшествовали совместные роды, специально оговоренный с его работодателем отпуск на первые недели после и тот факт, что муж с самого начала мог и делал с младенцем все то же, что и я, исключая разве что грудное вскармливание.

Я чувствовала к нему бесконечную благодарность, к себе — бесконечную же злость за то, что мне все равно так плохо, что я даже не могу выразить это словами. Могла ли быть его поддержка больше? Думаю, нет. Мы оба не спали, оба вставали по ночам, оба просыпались в пять утра, оба носили на ручках, оба были как тряпки, при этом утром он уходил на работу, а я оставалась дома и сразу же начинала ненавидеть его за каждую минуту, проведенную по ту сторону входной двери.



Фото: facebook.com/leprumus

Нормальная ли это ситуация? Разумеется, нет. Но я точно знаю, что я такая не одна. Невозможно не чувствовать страх, обиду, одиночество, если от родителей вам достался синдром отличницы, от организма — гормональный сбой, а от Боженьки — требовательный младенец. Который не спит по ночам 8 часов, не хочет лежать в кроватке, коляске, шезлонге, а хочет, кажется, всю свою жизнь прожить на ваших руках. И его не интересует, что вы не помните, когда в последний раз ели и ходили в туалет.

Ретроспективно я понимаю, что мне так хотелось изменить хоть что-то в этой ситуации, что я почему-то решила, что развод будет отличной сменой обстоятельств. В общем, спасибо здравому смыслу, а потом еще антидепрессантам и психотерапии, мы не развелись. А могли бы. По данным, встречающимся в Сети, подавляющее большинство пар говорят о снижении удовлетворенностью от брака в первый год после рождения ребенка, а те семьи, которые статистически не распались в первые 4 года после свадьбы, заканчивают разводом после появления первенца.

Что происходит?

Психологи говорят, что у подобных ситуаций целый ряд причин. Первая и самая очевидная — далеко не всегда мы готовы принять наши изменившиеся роли, даже если до того, как все случилось, нам казалось наоборот. Ты никогда не поймешь, что такое настоящий родительский недосып (не даром лишение сна считается одной из самых изощренных пыток), пока не поживешь в нем месяц-другой.

Невозможно смириться с тем, что ваша легкая и приятная жизнь со спонтанными путешествиями и сексом тогда, когда и где вам этого захотелось, превращается в нечто, что может разве что присниться в дурном сне. Невозможно заранее отрепетировать эти роли, принять их, согласиться на них. Я до сих пор утверждаю, что если бы родителям заранее показывали короткое промо о первых трех месяцах жизни после рождения ребенка, человечество бы размножалось гораздо более скромными темпами, если бы размножалось вообще.

Молодая мать находится в своем личном гормонально-истощенном аду, отец не в лучшем положении. Как минимум он просто не понимает, что делать и как еще можно помочь своей партнерше. И это, заметьте, мы еще говорим о каких-то идеальных условиях, когда оба участника процесса понимают, что происходящее — очень и очень тяжело и иногда даже не совсем нормально (если речь идет о послеродовой депрессии). Гораздо чаще можно встретить истории о женщинах, остающихся со всем этим вообще один на один, и партнером, предполагающим, что не случилось ничего экстраординарного, и продолжающим, например, требовать от нее еще и генеральной уборки раз в неделю, горячего ужина ежевечерне, а еще и секса, да. О том, что такое секс после рождения ребенка, стоит написать отдельно. Спойлер: сексуальное желание возвращается к женщине в полной мере, по разным данным, через промежуток от 6 месяцев до 2,5 лет после родов.

Чем выше были ожидания обоих партнеров от родительства, тем сложнее им принять тот факт, что все пошло вообще не по плану. Вам обоим и так сложно, но вместо того, чтобы сплотиться и пройти через этот период вместе, вы начинаете отдаляться.



Фото: Kelly Sikkema, unsplash.com

Я где-то встречала рассуждения психолога о том, что большинство женщин, которые попадают к ней с подозрениями на послеродовую депрессию, попросту до крайности физически истощены. Отсутствием сна, грудным вскармливанием, голодом, жаждой. И нужна им не медикаментозная терапия, а помощь, сон и возвращение человеческого режима жизнедеятельности. Но откуда это все взять?

«Ты же мать!». Противоречивые послания, которые мы получаем от окружения, став родителями, тоже играют свою роль. Как быть хорошим родителем в условиях, когда чтобы ты ни сделала — накосячишь? Никак. И спокойно принять окружающий информационный шум, бабушек, коучей, инстаматерей — весь этот хор, который помимо вашей воли проникает в ваш мозг, принять и не обращать на них внимания — очень и очень сложно.

Но настоящий удар тут может нанести партнер, который, например, считает, что женщины «по природе» каким-то особенным образом генетически наследуют знания, как обращаться с ребенком. Для кого-то это может стать откровением, но женщина точно так же, как и мужчина, ни черта не знает, что делать с младенцем, когда он впервые начинает орать так, как будто его режут и он умрет через 15 секунд. Также не передаются и не зарождаются самостоятельно у женщин знания о кормлении, купании, смене подгузников, лечении и воспитании детей. Их нет, мы тоже об этом не знаем ровным счетом ничего. Даже если во время декрета прилежно прочитали Петрановскую и Катасонова. Суха, знаете ли, теория, а древо жизни зеленеет. Как правило, от внезапного ора в три часа ночи.

Отчужденность отцов тоже нельзя списывать со счетов. Даже для включенных мужчин поведение младенца выглядит как адский хаос. У матери с ребенком сохраняется очень глубокая связь даже после того, как пуповина перерезана, и с течением времени какие-то вещи интуитивно, какие-то — из все увеличивающегося опыта в поведении и реакциях ребенка становятся для матерей понятными. И иногда сами ли, с подсказкой ли «бабушек», матери вытесняют отцов из рутины ухода за ребенком. Я не призываю умиляться, если мужчина не знает, как правильно использовать подгузник, но и выключать его из ухода за ребенком после пары-тройки факапов не стоит. Даже если он, с вашей точки зрения, все делает не так. Если это не угрожает здоровью и безопасности ребенка, разумеется.

Истинное лицо. Будущим родителям стоит раздавать брошюрки с текстом, вроде «скоро вы проснетесь и поймете, что человек, с которым вы прожили вместе несколько лет, совсем не тот, за кого себя выдавал все эти годы». Родительство раскрывает в каждом из нас какие-то совсем новые стороны, и среди них будут как прекрасные, так и ужасные. Возможно, те, с которым вам самим в себе не хотелось бы встречаться. «Я ору на беззащитного младенца, значит, я какое-то чудовище». Согласитесь, так себе новость о себе. Так же и ваш партнер: с появлением ребенка вы либо поймете, что сделали правильный выбор, либо разочаруетесь так сильно, что эта обида уже ничем не перекроется.

Что делать?

Хорошая новость: если вам удастся пережить это кризис, вы станете очень сильными, и вместе — потому что три это круче, чем два, и каждый по отдельности, потому что опыта, сильнее меняющего жизнь, чем появление ребенка, я не знаю.

Хорошая, но не такая вдохновляющая новость: возможно, на этом пути вам потребуется посторонняя помощь. Просто потому, что за усталостью, накопленными за этот короткий промежуток времени обидами вы можете перестать видеть друг друга. А еще рождение ребенка вскрывает все нерешенные проблемы в паре. И решать их придется все равно, потому что так в будущем вопросов друг к другу будет становиться только больше.



Фото: DICSON, unsplash.com

Что абсолютно точно стоит сделать до того, как ребенок родился? А еще лучше до того, как вы решили заняться незащищенным сексом.

Выясните, чего ждет каждый из вас от всей этой затеи. Чего вы ожидаете друг от друга. Как каждый из вас представляет период беременности, как вы представляете себе роды и степень вовлеченности мужчины. Узнайте как можно больше про послеродовый период, не пренебрегайте информацией про послеродовую депрессию: в идеале у вашего партнера где-то должен быть чек-лист с признаками, которые должны его насторожить в случае чего, и с контактами специалистов, к которым вы сможете обратиться. И пусть лучше этот список вам никогда не понадобится. Обсудите степень вовлеченности партнера в помощь по уходу за ребенком на ранних этапах.

Ждете ли вы помощи от родственников? А готовы ли родственники действительно, а не на словах вам ее предоставить, и в каком объеме? И если да, проговорите очень подробно, что именно и на чьих условиях будет происходить, чтобы потом не пришлось отгонять от ванночки бабушку с настойкой коры дуба наперевес.

Договоритесь, как и кем будут закрываться бытовые вопросы сразу после рождения ребенка. Нет, не все женщины порхают как лани после роддома. Уборка, закупка продуктов, приготовление еды.

Обсудите свои подходы к уходу за ребенком и его воспитанию. Поверьте, тут может всплыть масса интересного, и лучше обсудить это интересное заранее.

Оговорите необходимость личного свободного времени. Без ребенка, без мужа, без собаки — одной. Время, которое вы сможете посвятить только себе. Будь то бассейн, массаж или просто прогулка в парке в полном одиночестве и тишине. Отсутствие этого времени может вогнать в депрессию посильнее разыгравшихся не по делу гормонов.

Бывалые родители наверняка смогут продолжить этот список, он не полный. Но если вы хотя бы начнете обсуждать эти вопросы — это будет шагом к новому уровню ваших взаимоотношений.



Фото: oum.ru

Чем все это заканчивается?

Даже если в какой-то момент у вас возникнет непреодолимое желание развестись, не обязательно это делать. Для начала стоит поговорить. Рассказать, что чувствуете вы, выговорить все свои обиды, страхи, усталость, разочарование. И выслушать партнера с его набором чувств. Помните, что в этот момент вы оба на пике усталости. И принимать поспешные решения из выкрученного до минимума физического и эмоционального состояния не стоит.

Со временем с детьми становится проще, вы начнете больше спать, потом вспомните, что, вообще-то, вы друг друга любили и ребенка решили родить из любви. И в какой-то момент вы увидите вас троих как будто со стороны — семьей. Целой, сильной, вашей. Потому что у вас не только родился ребенок, у вас родились новые вы.

И вот тут-то гормоны прошепчут вам: ну что, может, второго?…