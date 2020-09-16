ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Минобороны Литвы: Лукашенко пугает агрессией НАТО, чтобы отвлечь общество от причины политического кризиса

16.09.2020 09:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ставшие более интенсивными в последнее время военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для Литвы, однако стоит беспокоиться об их атакующем сценарии, заявил министр обороны Вальдемарас Рупшис.

Глава Минобороны Литвы: Лукашенко пугает агрессией НАТО, чтобы отвлечь общество от причины политического кризиса
Фото Domantas Pipas / DELFI

«Мы оцениваем это как давление. С другой стороны, всё время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашей границей, рядом с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учение вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия. Поэтому некоторое беспокойство присутствует. Но сегодня могу сказать – непосредственной военной угрозы точно нет», – приводит DELFI слова главы военного ведомства.

Кароблис отметил, что слова Александра Лукашенко против НАТО – это «попытка отвлечь общество от реальной причины создавшейся политической ситуации – от режима, и, видимо, от самого президента Лукашенко».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставшие более интенсивными в последнее время военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для Литвы, однако стоит беспокоиться об их...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске сестра пришла на суд к брату — осудили и ее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика