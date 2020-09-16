Глава Минобороны Литвы: Лукашенко пугает агрессией НАТО, чтобы отвлечь общество от причины политического кризиса

Ставшие более интенсивными в последнее время военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для Литвы, однако стоит беспокоиться об их атакующем сценарии, заявил министр обороны Вальдемарас Рупшис.



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«Мы оцениваем это как давление. С другой стороны, всё время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашей границей, рядом с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учение вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия. Поэтому некоторое беспокойство присутствует. Но сегодня могу сказать – непосредственной военной угрозы точно нет», – приводит DELFI слова главы военного ведомства.

Кароблис отметил, что слова Александра Лукашенко против НАТО – это «попытка отвлечь общество от реальной причины создавшейся политической ситуации – от режима, и, видимо, от самого президента Лукашенко».