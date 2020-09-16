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Белорусские предприятия все глубже залезают в долги

16.09.2020 09:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе-июле 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го увеличилось с 1.008 до 1.285 (на 27,5%), их удельный вес — с 14,9 до 19%.

Чистая прибыль организаций на 1 августа 2020 года составила 3 млрд 16,1 млн рублей, что на 63,9% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Прибыль до налогообложения составила 4 млрд 420 млн (на 56,2% меньше).

Прибыль от реализации выросла на 8,6% до 10 млрд 668,7 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,6% и 9,6% соответственно (в январе-июле 2019 года — 7,2% и 8,9%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 139 млрд 678,1 млн рублей, или на 2,7% больше, чем в январе-июле 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 1,8% до 111 млрд 679,6 млн рублей.

 
 
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По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе-июле 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го увеличилось с 1.008...
 
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