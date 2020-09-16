Глава МИД Беларуси назвал президентские выборы «неидеальными»

Источник материала: Ежедневник

Выборы президента Белоруссии «по некоторым высоким канонам» прошли «не идеально», однако народ своим большинством определил их победителя, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Владимир Макей отметил, что народ своим большинство определил победителя, и это сложно поставить под сомнение.

«Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны», – подчеркнул глава белорусского МИДа.

Макей считает неправильным, когда каждый внешний игрок начинает оспаривать результаты выборного процесса в других странах.

Напомним, в ЕС Александра Лукашенко назвали нелегитимным президентом. Там обещают ввести персональные санкции до конца сентября.