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Виталий Дранкевич: Сейчас произошло перераспределение в пользу рублёвых вкладов

16.09.2020 09:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

Девальвационные ожидания спровоцировали отток вкладов, прежде всего рублёвых. Население стало активно скупать валюту вне зависимости от того, нужна она или нет и размещать её … нет, не во вклады, а дома или в банковских депозитарных ячейках. Люди постарше, вспомнив с советских времён «хапун» в эпоху дефицита и нестабильности рубля, принялись вкладывать свободные деньги в покупку товаров, которые потенциально могут подорожать в ближайшей перспективе под «информационное сопровождение» о дефиците валюты, заморозке валютных вкладов и т.п.

Но какими бы ни были вызовы и угрозы современности, население наше в настоящее время может похвастаться финансовой грамотностью. Усвоена чётко аксиома: свободные деньги должны работать и приносить доход. А доход иметь желание всегда есть!

– К счастью, в нашем банке депозитный портфель физических лиц на сегодняшний день растёт,-говорит Председатель Правления ЗАО «РРБ-Банк» Виталий Дранкевич, – по состоянию на 1 сентября 2020 он составил 58 млн. руб. (в эквиваленте), что на 31 млн.руб. больше аналогичного периода прошлого года! Да, поначалу - начиная со второй декады августа, происходил переток в пользу валютных вкладов. Если у клиента заканчивался вклад в белорусских рублях, он их конвертировал в доллары или евро и размещал снова у нас, в валютный вклад. Конечно, были и те, кто забирал вклады.

– В сентябре многие белорусские банки, столкнувшись с нехваткой BYN-ресурсов, частично свернули кредитование физических лиц, а также подняли ставки по вкладам в белорусских рублях и пересмотрели депозитные продукты в пользу краткосрочных...Что у вас по коротким срокам?

– Мы ежедневно анализируем ситуацию на депозитном рынке Беларуси, наблюдаем за поведением и предпочтениями наших вкладчиков. Сейчас картина меняется по сравнению с августом, происходит тренд на активное перераспределение валютных вкладов в рублёвые. Клиенты предпочитают уже короткие сроки размещения по BYN-вкладам.Специально для такой категории мы недавно презентовали безотзывный вклад в белорусских рублях на 35 дней «+5 к месяцу», и по состоянию на 14 сентября его можно оформить по фиксированной ставке 22% годовых, с капитализацией процентов. Это одна из самых высоких ставок по системе https://www.rrb.by/vkladi

 
Теги: Курсы валют
 
 
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