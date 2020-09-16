Виталий Дранкевич: Сейчас произошло перераспределение в пользу рублёвых вкладов

Источник материала: Myfin

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Девальвационные ожидания спровоцировали отток вкладов, прежде всего рублёвых. Население стало активно скупать валюту вне зависимости от того, нужна она или нет и размещать её … нет, не во вклады, а дома или в банковских депозитарных ячейках. Люди постарше, вспомнив с советских времён «хапун» в эпоху дефицита и нестабильности рубля, принялись вкладывать свободные деньги в покупку товаров, которые потенциально могут подорожать в ближайшей перспективе под «информационное сопровождение» о дефиците валюты, заморозке валютных вкладов и т.п.

Но какими бы ни были вызовы и угрозы современности, население наше в настоящее время может похвастаться финансовой грамотностью. Усвоена чётко аксиома: свободные деньги должны работать и приносить доход. А доход иметь желание всегда есть!

– К счастью, в нашем банке депозитный портфель физических лиц на сегодняшний день растёт,-говорит Председатель Правления ЗАО «РРБ-Банк» Виталий Дранкевич, – по состоянию на 1 сентября 2020 он составил 58 млн. руб. (в эквиваленте), что на 31 млн.руб. больше аналогичного периода прошлого года! Да, поначалу - начиная со второй декады августа, происходил переток в пользу валютных вкладов. Если у клиента заканчивался вклад в белорусских рублях, он их конвертировал в доллары или евро и размещал снова у нас, в валютный вклад. Конечно, были и те, кто забирал вклады.

– В сентябре многие белорусские банки, столкнувшись с нехваткой BYN-ресурсов, частично свернули кредитование физических лиц, а также подняли ставки по вкладам в белорусских рублях и пересмотрели депозитные продукты в пользу краткосрочных...Что у вас по коротким срокам?