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Павел Усов: В Кремле рассчитывают расправиться с белорусским возрождением и только тогда решать, что делать с Лукашенко

16.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кремль упустил возможность безболезненно для себя убрать Лукашенко. Испугавшись невиданной по силе и интенсивности волны национально-демократического движения, Москва решила поддерживать военную диктатуру в Беларуси.



Этим самым в Кремле рассчитывают расправиться с белорусским возрождением и только тогда решать, что делать с Лукашенко, пишет политолог Павел Усов.

Вместе с тем антибелорусская пропаганда российских СМИ, открытая поддержка тирана только способствует национальной консолидации. Режим Лукашенко и политика России будут только усиливать этот процесс, который будет быстро приобретать характер антироссийского. Фактически за деньги Москвы будут репрессировать белорусов.

В свою очередь, решение Кремля сменить Лукашенко в условиях национального Возрождения Беларуси может полностью разрушить пророссийский вектор нашей страны. Просто так назначить "своего" уже не получится, как и сохранить управляемый авторитаризм. В случае "кадровой" ротации к власти могут прийти национально-демократические силы (благо идет интенсивная консолидация людей на местном уровне: мой дом - моя партия), что сводит удержание Беларуси только к силовым методам. Исходя из этого Москве проще и легче поддерживать Лукашенко, отрывая куски белорусского суверенитета.
 
 
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Кремль упустил возможность безболезненно для себя убрать Лукашенко. Испугавшись невиданной по силе и интенсивности волны национально-демократического движения,...
 
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