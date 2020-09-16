Прогноз Сбербанка: в Беларуси возможна архаизация экономики

Принимая во внимание высокую мобильность этой части рабочей силы и слабую привязку цифровых компаний к конкретному географическому месту, сценарий массовой релокации таких организаций становится более чем вероятным», — отмечают аналитики Сбербанка по поводу айтишников.





Сбербанк напоминает, что в 50 крупнейших ИT-компаниях работает 38 тыс. человек. Также ИТ-сектор — это иностранные инвестиции, которые традиционно сопровождаются импортом технологий.





Кроме того, в обзоре говорится, что основную поддержку экономике в январе — июле оказывал именно ИT-сектор.









Инфографика: Сбербанк



