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Прогноз Сбербанка: в Беларуси возможна архаизация экономики

16.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сбербанк опубликовал очередной еженедельный обзор. В нем он обращает внимание на риск релокации слишком большого числа ИТ-компаний из Беларуси. Если негативный сценарий сбудется, очевидны архаизации экономики и снижение потенциальных темпов роста.

Принимая во внимание высокую мобильность этой части рабочей силы и слабую привязку цифровых компаний к конкретному географическому месту, сценарий массовой релокации таких организаций становится более чем вероятным», — отмечают аналитики Сбербанка по поводу айтишников.

Сбербанк напоминает, что в 50 крупнейших ИT-компаниях работает 38 тыс. человек. Также ИТ-сектор — это иностранные инвестиции, которые традиционно сопровождаются импортом технологий.

Кроме того, в обзоре говорится, что основную поддержку экономике в январе — июле оказывал именно ИT-сектор.


Инфографика: Сбербанк
 
 
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Сбербанк опубликовал очередной еженедельный обзор. В нем он обращает внимание на риск релокации слишком большого числа ИТ-компаний из Беларуси. Если негативный...
 
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