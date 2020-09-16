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Макей: Не ЕС определять, легитимен Лукашенко или нет

16.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Народ своим большинством определил победителя». Владимир Макей на заявление ЕС о нелигитимности президента.



Выступая на сессии Европарламента глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко законным президентом. Он отметил, что «жестокие репрессии» в Беларуси продолжаются, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, почти все члены Координационного совета либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.

В ЕС подчеркнули, что наилучшим решением в сложившейся ситуации станут новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

По словам Борреля, завершается работа над санкциями в отношении белорусских чиновников. Кроме того, он сообщил, что ЕС поставил на пересмотр отношения с Беларусью. Определены сферы, в которых контакты могут быть прекращены или сокращены.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя выступление Борреля, отметил, что не ЕС определять, легитимен Лукашенко или нет:

– У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и неидеально, однако народ своим большинством — это сегодня сложно поставить под сомнение — определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?

– Мы так и понимаем демократию – принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы переделать их под себя, – подчеркнул глава МИД Беларуси.

Макей заявил, что «белорусы сами справятся с этой задачей», при этом визит представителя ОБСЕ не исключен, «когда это действительно будет полезно».

– Белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с г-ном Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают так же. Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно, – сказал Макей.
 
 
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«Народ своим большинством определил победителя». Владимир Макей на заявление ЕС о нелигитимности президента.
 
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