Было — станет (возможно). Как планируют повысить налоги

Источник материала: Onliner

На сайте Минфина без лишнего шума появился проект Закона об изменении Налогового кодекса. Самое познавательное там, конечно, содержится в приложениях, где прописаны новые суммы, которые мы должны будем (если закон примут) прямо или опосредованно отдавать в казну. Ставки почти во всех случаях увеличились, иногда — на 50 процентов. Даже на святое — «чернила» и сигареты. Чтобы это заметить, надо полистать прежний, ныне действующий документ. Мы сравнили некоторые параметры.

Чтобы найти проект, надо на главной странице Минфина найти вкладку «Основные направления», там — раздел «Налоговая политика», затем угадать из множества других пункт «Обсуждаем проекты» — и вы у цели. Можете обсуждать.





В проекте закона по большинству пунктов суммы выросли. Например, что касается алкоголя, то серьезно подорожали акцизы на этиловый спирт. Тот самый, которым разводят плодово-ягодное «вино» (которое мы приноровились называть «чернилами»). А значит, оно тоже подорожает.

Этиловый спирт (за 1 л)

Было Стало 4,77 руб. 5,25 руб.

Повысились акцизы и непосредственно на саму «бормотуху», она становится чуть менее доступна.

Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии

Было Стало 11,46 руб. 12,61 руб.

На 50% вырастает акциз на дешевые сигареты. На дорогие тоже серьезно увеличивается.

Сигареты с фильтром до 130 рублей (за 1000 шт.)

Было Стало 20,71 руб. 31,13 руб.

Топливо тоже растет.

Автобензин (за 1 т)

Было Стало 435,08 руб. 484,08 руб.

Дизтопливо (за 1 т)

Было Стало 181,05 руб. 233,05 руб.

Частные арендодатели жилья по задумке тоже должны будут отдавать государству побольше. А значит, наверное, повышать плату или решать эту проблему другими способами. В разных городах ставки различаются, для примера берем самый дорогой Минск.

Подоходный налог с физических лиц за сдачу помещений (за каждую комнату)

Было Стало 32,5 руб. 34,1 руб.

Для предприятий тоже растет стоимость производства по разным статьям деятельности. Например, много тянет экология.

Налог за выбросы загрязняющих веществ (за 1 т веществ II класса)

Было Стало 870,78 руб. 958,21 руб.

Побольше должны будут отдавать в казну предприниматели. Ставки по регионам различаются. Для понимания масштаба изменений мы снова берем самый дорогой Минск и вид деятельности — «ремонт машин». По иным видам предпринимательства пропорции прибавок схожие.

Единый налог с ИП и иных физических лиц

Было Стало 290 руб. 304 руб.

Более подробно и предметно сравнить параметры можно, сопоставив действующий закон и проект нового .

По задумке авторов проекта обновленный закон должен поэтапно заработать начиная с 2021 года.