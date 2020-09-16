Новый универсал Suzuki Swace сделали из Toyota Corolla

Источник материала: Tut.by

AUTO.TUT.BY уже сообщал о кроссоверах Suzuki Across и Toyota Urban Cruiser , созданных в рамках сотрудничества двух японских компаний, а теперь подоспел еще один результат простейшего бейдж-инжиниринга. Им стал гибридный универсал Suzuki Swace.





Одной из целей кооперации японских автопроизводителей является расширение гаммы гибридных моделей Suzuki в Европе. И только что представленный универсал Swace будет продаваться исключительно на европейском рынке и с бензоэлектрической силовой установкой — это двигатель объемом 1,8 л, электромотор и вариатор.





Пиковая отдача установки — 122 л.с. В чисто электрическом режиме далеко не уедешь — емкость батареи всего 3,6 кВтч. Набор первой «сотни» у Swace занимает 11,1 секунды, заявленная максимальная скорость — 180 км/ч.









Снаружи и в салоне Swace практически полностью повторяет исходный универсал Toyota Corolla Touring Sports, отличаясь оформлением переднего бампера и шильдиками. Сборку универсала под маркой Suzuki освоят на британском предприятии Toyota в Дербишире, а европейские продажи начнутся этой зимой.