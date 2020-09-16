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Модернизированный кроссовер Jaguar F-Pace получил два новых дизеля

16.09.2020 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый в истории Jaguar кроссовер был представлен осенью 2015 года во Франкфурте, а посему пришло время для планового обновления модели. Кроссовер получил новый интерьер и пересмотренную гамму силовых агрегатов.


Из внешних примет рестайлинга F-Pace — увеличенная решетка радиатора, новые светодиодные фары (за доплату доступна матричная оптика Pixel LED), измененный дизайн бамперов, более рельефный капот и новый рисунок задних фонарей, которые стали тоньше.



Еще в большей степени преобразился салон кроссовера. На центральной консоли появился 11,4-дюймовый изогнутый экран новой мультимедиа-системы Pivi Pro в корпусе из магниевого сплава, появились новые дверные панели, селектор «автомата» и сиденья с функцией массажа и увеличенными зонами нагрева и охлаждения. Система ионизации, улучшающая качество воздуха в салоне, теперь оснащена функцией фильтрации PM2.5 (может улавливает сверхмелкие частицы диаметром менее 2,5 мкм). Также для «паркетника» доступна система активного подавления дорожного шума.


На рынке ТС обновленный F-Pace предложат с тремя моторами на выбор. Среди них два новых дизеля семейства Ingenium — двухлитровая «четверка» мощностью 199 л.с. и 300-сильный шестицилиндровый агрегат объемом 3 л. Бензиновый турбомотор 2.0 (249 л.с.) знаком по дореформенной версии F-Pace. Все версии кроссовера располагают 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.


В Европе моторная гамма шире и включает, в частности, новую модификацию P400e с подзаряжаемой гибридной установкой — двухлитровой бензиновой турбо-«четверке» ассистирует 105-киловаттный электромотор (суммарная отдача достигает 404 л.с.). До 100 км/ч гибридный F-Pace разгоняется примерно за 5 секунд, а заряда батарей емкостью 17,1 кВтч должно хватить на 53 км пробега на электротяге.


Выход обновленного Jaguar F-Pace на рынок ТС запланирован на весну следующего года.

 
 
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Первый в истории Jaguar кроссовер был представлен осенью 2015 года, а посему пришло время для планового обновления модели. Кроссовер получил новый интерьер и...
 
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