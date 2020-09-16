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С 6 лет. Как и за сколько можно оформить «пластик» для ребенка

16.09.2020 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти у каждого школьника сегодня есть смартфон, компьютер и другие гаджеты, а самым активным не обойтись и без банковской карты. Для родителей в этом тоже есть плюс — не нужно давать детям наличку, а траты можно контролировать. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть карты для детей, с какого возраста их можно оформить, за сколько и какие «плюшки».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В восьми белорусских банках можно оформить сейчас детскую карточку (в Приорбанке, правда, платежное кольцо выпускается только до 1 ноября). Из них два банка (Беларусбанк и БСБ Банк) предлагают полностью бесплатный «пластик». Кэшбек от покупок можно получить тоже только по картам двух банков — Приорбанка и РРБ-Банка.

В Белинвестбанке, кроме детской, также можно заказать бесплатную карту для студентов Mastercard Standard. Она «работает» и как студенческий билет, и как пропуск на территорию вуза, и как собственно карточка. По ней предусмотрена программа лояльности «Студенческий бонус».

В остальных банках в большинстве случаев можно выпустить платежную карту до 14 лет как дополнительную к счету взрослого, после — в качестве основной. Исключения составляют Банк Дабрабыт и Paritetbank (с 16 лет), в Цептер Банке карточки оформляются только с 18 лет.

Название банка и карты

Как оформляется карта, ее преимущества

Стоимость и срок действия

Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ для детей и подростков

Карты выпускаются в разных дизайнах, валюта счета — бел.рубли.

С 6 до 14 лет «пластик» оформляется как дополнительный к счету родителей, с 14 до 18 — карта может выпускаться и как дополнительная, и как основная.

Владелец счета может установить лимит расходования денег.

1,50 рубля

Беларусбанк,
БЕЛКАРТ «Карта учащегося»

Этот «пластик» совмещает в себе функции банковской карты, документа школы/лицея и универсального электронного документа. Счет — в бел.рублях.

Оформить карту могут только школьники учреждений образования, которые участвуют в проекте «Карта учащегося».

Для этого родителям нужно обратиться в школу/лицей и заполнить анкету.

Бесплатно за 35 месяцев, но чтобы не превышал срок обучения учащегося.

Белинвестбанк,
БЕЛКАРТ Maestro «Детская карточка»

Карта может оформляться (детям с 6 до 17 лет) только как дополнительная к счету родителей.

Валюта счета — BYN, USD, EUR, RUB.

Можно установить индивидуальные лимиты.

При заказе удаленно — 6 BYN, в офисе банка — 7.50 BYN.

Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,
Mastercard Standard PayPass Детская карта

Ребенку до 14 лет карту можно оформить только как дополнительную к счету родителей с оформлением доверенности на распоряжение счетом. Валюта счета — бел.рубли.

10 BYN за 3 года.

БСБ Банк,
Visa Classic Детская платежная карточка

Оформляется только как дополнительная к счету родителей. Для дизайна карты можно выбрать свое изображение.

Есть возможность установить собственные лимиты, запрещены платежи на сайтах электронной коммерции, казино, игр.

Если ребенок потеряет карту, 2 раза в год можно перевыпустить ее бесплатно.

Снятие 50 USD в месяц — без комиссии.

Бесплатно на 2 года.

Приорбанк,
Visa Classic с платежным браслетом

Отдельно детских карт нет, но до 1 ноября можно выпустить платежный браслет (4 цвета на выбор) для ребенка (с 10 лет). Вместе с ним оформляется неименная карточка Visa Classic. Карта выпускается в бел. рублях как дополнительная к счету родителей или как основная на имя взрослого.

Можно получать кэшбек от покупок по программе лояльности KEYcard.

20 BYN за 2 года.

РРБ-Банк,
Visa Classic «Детская новая»

Можно оформить с 6 до 18 лет. С 14 лет в качестве основной или дополнительной, до 14 — только как дополнительную к счету родителей.

По карте предусмотрен кэшбек 1% от расчетов в местах общественного питания, ресторанах, фастфудах; в кино, театрах и от оплаты у билетных операторов, а также в галереях, цирках, парках аттракционов, учреждениях видеоигр.

6 BYN за 3 года.

Технобанк,
Visa Детская банковская карточка

Карту можно оформить как дополнительную (до 14 лет) к счету одного из родителей. В личном кабинете можно отслеживать операции, устанавливать лимиты. С 14 лет оформляется как основная к новому счету. Валюта «пластика» — BYN, USD, EUR.

Ежемесячное обслуживание — 0.50 BYN. Срок действия — 4 года.

Название банка и карты

Как оформляется карта, ее преимущества

Стоимость и срок действия

Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ для детей и подростков

Карты выпускаются в разных дизайнах, валюта счета — бел.рубли.

С 6 до 14 лет «пластик» оформляется как дополнительный к счету родителей, с 14 до 18 — карта может выпускаться и как дополнительная, и как основная.

Владелец счета может установить лимит расходования денег.

1,50 рубля

Беларусбанк,
БЕЛКАРТ «Карта учащегося»

Этот «пластик» совмещает в себе функции банковской карты, документа школы/лицея и универсального электронного документа. Счет — в бел.рублях.

Оформить карту могут только школьники учреждений образования, которые участвуют в проекте «Карта учащегося».

Для этого родителям нужно обратиться в школу/лицей и заполнить анкету.

Бесплатно за 35 месяцев, но чтобы не превышал срок обучения учащегося.

Белинвестбанк,
БЕЛКАРТ Maestro «Детская карточка»

Карта может оформляться (детям с 6 до 17 лет) только как дополнительная к счету родителей.

Валюта счета — BYN, USD, EUR, RUB.

Можно установить индивидуальные лимиты.

При заказе удаленно — 6 BYN, в офисе банка — 7.50 BYN.

Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,
Mastercard Standard PayPass Детская карта

Ребенку до 14 лет карту можно оформить только как дополнительную к счету родителей с оформлением доверенности на распоряжение счетом. Валюта счета — бел.рубли.

10 BYN за 3 года.

БСБ Банк,
Visa Classic Детская платежная карточка

Оформляется только как дополнительная к счету родителей. Для дизайна карты можно выбрать свое изображение.

Есть возможность установить собственные лимиты, запрещены платежи на сайтах электронной коммерции, казино, игр.

Если ребенок потеряет карту, 2 раза в год можно перевыпустить ее бесплатно.

Снятие 50 USD в месяц — без комиссии.

Бесплатно на 2 года.

Приорбанк,
Visa Classic с платежным браслетом

Отдельно детских карт нет, но до 1 ноября можно выпустить платежный браслет (4 цвета на выбор) для ребенка (с 10 лет). Вместе с ним оформляется неименная карточка Visa Classic. Карта выпускается в бел. рублях как дополнительная к счету родителей или как основная на имя взрослого.

Можно получать кэшбек от покупок по программе лояльности KEYcard.

20 BYN за 2 года.

РРБ-Банк,
Visa Classic «Детская новая»

Можно оформить с 6 до 18 лет. С 14 лет в качестве основной или дополнительной, до 14 — только как дополнительную к счету родителей.

По карте предусмотрен кэшбек 1% от расчетов в местах общественного питания, ресторанах, фастфудах; в кино, театрах и от оплаты у билетных операторов, а также в галереях, цирках, парках аттракционов, учреждениях видеоигр.

6 BYN за 3 года.

Технобанк,
Visa Детская банковская карточка

Карту можно оформить как дополнительную (до 14 лет) к счету одного из родителей. В личном кабинете можно отслеживать операции, устанавливать лимиты. С 14 лет оформляется как основная к новому счету. Валюта «пластика» — BYN, USD, EUR.

Ежемесячное обслуживание — 0.50 BYN. Срок действия — 4 года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть карты для детей, с какого возраста их можно оформить, за сколько и какие «плюшки».
 
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