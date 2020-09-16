С 6 лет. Как и за сколько можно оформить «пластик» для ребенка

Источник материала: Tut.by

Почти у каждого школьника сегодня есть смартфон, компьютер и другие гаджеты, а самым активным не обойтись и без банковской карты. Для родителей в этом тоже есть плюс — не нужно давать детям наличку, а траты можно контролировать. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть карты для детей, с какого возраста их можно оформить, за сколько и какие «плюшки».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В восьми белорусских банках можно оформить сейчас детскую карточку (в Приорбанке, правда, платежное кольцо выпускается только до 1 ноября). Из них два банка ( Беларусбанк и БСБ Банк ) предлагают полностью бесплатный «пластик». Кэшбек от покупок можно получить тоже только по картам двух банков — Приорбанка и РРБ-Банка .

В Белинвестбанке , кроме детской, также можно заказать бесплатную карту для студентов Mastercard Standard. Она «работает» и как студенческий билет, и как пропуск на территорию вуза, и как собственно карточка. По ней предусмотрена программа лояльности «Студенческий бонус».

В остальных банках в большинстве случаев можно выпустить платежную карту до 14 лет как дополнительную к счету взрослого, после — в качестве основной. Исключения составляют Банк Дабрабыт и Paritetbank (с 16 лет), в Цептер Банке карточки оформляются только с 18 лет.

Название банка и карты Как оформляется карта, ее преимущества Стоимость и срок действия Белагропромбанк,

БЕЛКАРТ для детей и подростков Карты выпускаются в разных дизайнах, валюта счета — бел.рубли. С 6 до 14 лет «пластик» оформляется как дополнительный к счету родителей, с 14 до 18 — карта может выпускаться и как дополнительная, и как основная. Владелец счета может установить лимит расходования денег. 1,50 рубля Беларусбанк,

БЕЛКАРТ «Карта учащегося» Этот «пластик» совмещает в себе функции банковской карты, документа школы/лицея и универсального электронного документа. Счет — в бел.рублях. Оформить карту могут только школьники учреждений образования, которые участвуют в проекте «Карта учащегося». Для этого родителям нужно обратиться в школу/лицей и заполнить анкету. Бесплатно за 35 месяцев, но чтобы не превышал срок обучения учащегося. Белинвестбанк,

БЕЛКАРТ Maestro «Детская карточка» Карта может оформляться (детям с 6 до 17 лет) только как дополнительная к счету родителей. Валюта счета — BYN, USD, EUR, RUB. Можно установить индивидуальные лимиты. При заказе удаленно — 6 BYN, в офисе банка — 7.50 BYN. Срок действия — 3 года. БПС-Сбербанк,

Mastercard Standard PayPass Детская карта Ребенку до 14 лет карту можно оформить только как дополнительную к счету родителей с оформлением доверенности на распоряжение счетом. Валюта счета — бел.рубли. 10 BYN за 3 года. БСБ Банк,

Visa Classic Детская платежная карточка Оформляется только как дополнительная к счету родителей. Для дизайна карты можно выбрать свое изображение. Есть возможность установить собственные лимиты, запрещены платежи на сайтах электронной коммерции, казино, игр. Если ребенок потеряет карту, 2 раза в год можно перевыпустить ее бесплатно. Снятие 50 USD в месяц — без комиссии. Бесплатно на 2 года. Приорбанк,

Visa Classic с платежным браслетом Отдельно детских карт нет, но до 1 ноября можно выпустить платежный браслет (4 цвета на выбор) для ребенка (с 10 лет). Вместе с ним оформляется неименная карточка Visa Classic. Карта выпускается в бел. рублях как дополнительная к счету родителей или как основная на имя взрослого. Можно получать кэшбек от покупок по программе лояльности KEYcard. 20 BYN за 2 года. РРБ-Банк,

Visa Classic «Детская новая» Можно оформить с 6 до 18 лет. С 14 лет в качестве основной или дополнительной, до 14 — только как дополнительную к счету родителей. По карте предусмотрен кэшбек 1% от расчетов в местах общественного питания, ресторанах, фастфудах; в кино, театрах и от оплаты у билетных операторов, а также в галереях, цирках, парках аттракционов, учреждениях видеоигр. 6 BYN за 3 года. Технобанк,

Visa Детская банковская карточка Карту можно оформить как дополнительную (до 14 лет) к счету одного из родителей. В личном кабинете можно отслеживать операции, устанавливать лимиты. С 14 лет оформляется как основная к новому счету. Валюта «пластика» — BYN, USD, EUR. Ежемесячное обслуживание — 0.50 BYN. Срок действия — 4 года.

Название банка и карты Как оформляется карта, ее преимущества Стоимость и срок действия Белагропромбанк,

БЕЛКАРТ для детей и подростков Карты выпускаются в разных дизайнах, валюта счета — бел.рубли. С 6 до 14 лет «пластик» оформляется как дополнительный к счету родителей, с 14 до 18 — карта может выпускаться и как дополнительная, и как основная. Владелец счета может установить лимит расходования денег. 1,50 рубля Беларусбанк,

БЕЛКАРТ «Карта учащегося» Этот «пластик» совмещает в себе функции банковской карты, документа школы/лицея и универсального электронного документа. Счет — в бел.рублях. Оформить карту могут только школьники учреждений образования, которые участвуют в проекте «Карта учащегося». Для этого родителям нужно обратиться в школу/лицей и заполнить анкету. Бесплатно за 35 месяцев, но чтобы не превышал срок обучения учащегося. Белинвестбанк,

БЕЛКАРТ Maestro «Детская карточка» Карта может оформляться (детям с 6 до 17 лет) только как дополнительная к счету родителей. Валюта счета — BYN, USD, EUR, RUB. Можно установить индивидуальные лимиты. При заказе удаленно — 6 BYN, в офисе банка — 7.50 BYN. Срок действия — 3 года. БПС-Сбербанк,

Mastercard Standard PayPass Детская карта Ребенку до 14 лет карту можно оформить только как дополнительную к счету родителей с оформлением доверенности на распоряжение счетом. Валюта счета — бел.рубли. 10 BYN за 3 года. БСБ Банк,

Visa Classic Детская платежная карточка Оформляется только как дополнительная к счету родителей. Для дизайна карты можно выбрать свое изображение. Есть возможность установить собственные лимиты, запрещены платежи на сайтах электронной коммерции, казино, игр. Если ребенок потеряет карту, 2 раза в год можно перевыпустить ее бесплатно. Снятие 50 USD в месяц — без комиссии. Бесплатно на 2 года. Приорбанк,

Visa Classic с платежным браслетом Отдельно детских карт нет, но до 1 ноября можно выпустить платежный браслет (4 цвета на выбор) для ребенка (с 10 лет). Вместе с ним оформляется неименная карточка Visa Classic. Карта выпускается в бел. рублях как дополнительная к счету родителей или как основная на имя взрослого. Можно получать кэшбек от покупок по программе лояльности KEYcard. 20 BYN за 2 года. РРБ-Банк,

Visa Classic «Детская новая» Можно оформить с 6 до 18 лет. С 14 лет в качестве основной или дополнительной, до 14 — только как дополнительную к счету родителей. По карте предусмотрен кэшбек 1% от расчетов в местах общественного питания, ресторанах, фастфудах; в кино, театрах и от оплаты у билетных операторов, а также в галереях, цирках, парках аттракционов, учреждениях видеоигр. 6 BYN за 3 года. Технобанк,

Visa Детская банковская карточка Карту можно оформить как дополнительную (до 14 лет) к счету одного из родителей. В личном кабинете можно отслеживать операции, устанавливать лимиты. С 14 лет оформляется как основная к новому счету. Валюта «пластика» — BYN, USD, EUR. Ежемесячное обслуживание — 0.50 BYN. Срок действия — 4 года.