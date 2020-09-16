С 6 лет. Как и за сколько можно оформить «пластик» для ребенка

Почти у каждого школьника сегодня есть смартфон, компьютер и другие гаджеты, а самым активным не обойтись и без банковской карты. Для родителей в этом тоже есть плюс — не нужно давать детям наличку, а траты можно контролировать. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть карты для детей, с какого возраста их можно оформить, за сколько и какие «плюшки».
В восьми белорусских банках можно оформить сейчас детскую карточку (в Приорбанке, правда, платежное кольцо выпускается только до 1 ноября). Из них два банка (Беларусбанк и БСБ Банк) предлагают полностью бесплатный «пластик». Кэшбек от покупок можно получить тоже только по картам двух банков — Приорбанка и РРБ-Банка.
В Белинвестбанке, кроме детской, также можно заказать бесплатную карту для студентов Mastercard Standard. Она «работает» и как студенческий билет, и как пропуск на территорию вуза, и как собственно карточка. По ней предусмотрена программа лояльности «Студенческий бонус».
В остальных банках в большинстве случаев можно выпустить платежную карту до 14 лет как дополнительную к счету взрослого, после — в качестве основной. Исключения составляют Банк Дабрабыт и Paritetbank (с 16 лет), в Цептер Банке карточки оформляются только с 18 лет.
Название банка и карты
Как оформляется карта, ее преимущества
Стоимость и срок действия
Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ для детей и подростков
Карты выпускаются в разных дизайнах, валюта счета — бел.рубли.
С 6 до 14 лет «пластик» оформляется как дополнительный к счету родителей, с 14 до 18 — карта может выпускаться и как дополнительная, и как основная.
Владелец счета может установить лимит расходования денег.
1,50 рубля
Беларусбанк,
БЕЛКАРТ «Карта учащегося»
Этот «пластик» совмещает в себе функции банковской карты, документа школы/лицея и универсального электронного документа. Счет — в бел.рублях.
Оформить карту могут только школьники учреждений образования, которые участвуют в проекте «Карта учащегося».
Для этого родителям нужно обратиться в школу/лицей и заполнить анкету.
Бесплатно за 35 месяцев, но чтобы не превышал срок обучения учащегося.
Белинвестбанк,
БЕЛКАРТ Maestro «Детская карточка»
Карта может оформляться (детям с 6 до 17 лет) только как дополнительная к счету родителей.
Валюта счета — BYN, USD, EUR, RUB.
Можно установить индивидуальные лимиты.
При заказе удаленно — 6 BYN, в офисе банка — 7.50 BYN.
Срок действия — 3 года.
БПС-Сбербанк,
Mastercard Standard PayPass Детская карта
Ребенку до 14 лет карту можно оформить только как дополнительную к счету родителей с оформлением доверенности на распоряжение счетом. Валюта счета — бел.рубли.
10 BYN за 3 года.
БСБ Банк,
Visa Classic Детская платежная карточка
Оформляется только как дополнительная к счету родителей. Для дизайна карты можно выбрать свое изображение.
Есть возможность установить собственные лимиты, запрещены платежи на сайтах электронной коммерции, казино, игр.
Если ребенок потеряет карту, 2 раза в год можно перевыпустить ее бесплатно.
Снятие 50 USD в месяц — без комиссии.
Бесплатно на 2 года.
Приорбанк,
Visa Classic с платежным браслетом
Отдельно детских карт нет, но до 1 ноября можно выпустить платежный браслет (4 цвета на выбор) для ребенка (с 10 лет). Вместе с ним оформляется неименная карточка Visa Classic. Карта выпускается в бел. рублях как дополнительная к счету родителей или как основная на имя взрослого.
Можно получать кэшбек от покупок по программе лояльности KEYcard.
20 BYN за 2 года.
РРБ-Банк,
Visa Classic «Детская новая»
Можно оформить с 6 до 18 лет. С 14 лет в качестве основной или дополнительной, до 14 — только как дополнительную к счету родителей.
По карте предусмотрен кэшбек 1% от расчетов в местах общественного питания, ресторанах, фастфудах; в кино, театрах и от оплаты у билетных операторов, а также в галереях, цирках, парках аттракционов, учреждениях видеоигр.
6 BYN за 3 года.
Технобанк,
Visa Детская банковская карточка
Карту можно оформить как дополнительную (до 14 лет) к счету одного из родителей. В личном кабинете можно отслеживать операции, устанавливать лимиты. С 14 лет оформляется как основная к новому счету. Валюта «пластика» — BYN, USD, EUR.
Ежемесячное обслуживание — 0.50 BYN. Срок действия — 4 года.
Название банка и карты
Как оформляется карта, ее преимущества
Стоимость и срок действия
Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ для детей и подростков
Карты выпускаются в разных дизайнах, валюта счета — бел.рубли.
С 6 до 14 лет «пластик» оформляется как дополнительный к счету родителей, с 14 до 18 — карта может выпускаться и как дополнительная, и как основная.
Владелец счета может установить лимит расходования денег.
1,50 рубля
Беларусбанк,
БЕЛКАРТ «Карта учащегося»
Этот «пластик» совмещает в себе функции банковской карты, документа школы/лицея и универсального электронного документа. Счет — в бел.рублях.
Оформить карту могут только школьники учреждений образования, которые участвуют в проекте «Карта учащегося».
Для этого родителям нужно обратиться в школу/лицей и заполнить анкету.
Бесплатно за 35 месяцев, но чтобы не превышал срок обучения учащегося.
Белинвестбанк,
БЕЛКАРТ Maestro «Детская карточка»
Карта может оформляться (детям с 6 до 17 лет) только как дополнительная к счету родителей.
Валюта счета — BYN, USD, EUR, RUB.
Можно установить индивидуальные лимиты.
При заказе удаленно — 6 BYN, в офисе банка — 7.50 BYN.
Срок действия — 3 года.
БПС-Сбербанк,
Mastercard Standard PayPass Детская карта
Ребенку до 14 лет карту можно оформить только как дополнительную к счету родителей с оформлением доверенности на распоряжение счетом. Валюта счета — бел.рубли.
10 BYN за 3 года.
БСБ Банк,
Visa Classic Детская платежная карточка
Оформляется только как дополнительная к счету родителей. Для дизайна карты можно выбрать свое изображение.
Есть возможность установить собственные лимиты, запрещены платежи на сайтах электронной коммерции, казино, игр.
Если ребенок потеряет карту, 2 раза в год можно перевыпустить ее бесплатно.
Снятие 50 USD в месяц — без комиссии.
Бесплатно на 2 года.
Приорбанк,
Visa Classic с платежным браслетом
Отдельно детских карт нет, но до 1 ноября можно выпустить платежный браслет (4 цвета на выбор) для ребенка (с 10 лет). Вместе с ним оформляется неименная карточка Visa Classic. Карта выпускается в бел. рублях как дополнительная к счету родителей или как основная на имя взрослого.
Можно получать кэшбек от покупок по программе лояльности KEYcard.
20 BYN за 2 года.
РРБ-Банк,
Visa Classic «Детская новая»
Можно оформить с 6 до 18 лет. С 14 лет в качестве основной или дополнительной, до 14 — только как дополнительную к счету родителей.
По карте предусмотрен кэшбек 1% от расчетов в местах общественного питания, ресторанах, фастфудах; в кино, театрах и от оплаты у билетных операторов, а также в галереях, цирках, парках аттракционов, учреждениях видеоигр.
6 BYN за 3 года.
Технобанк,
Visa Детская банковская карточка
Карту можно оформить как дополнительную (до 14 лет) к счету одного из родителей. В личном кабинете можно отслеживать операции, устанавливать лимиты. С 14 лет оформляется как основная к новому счету. Валюта «пластика» — BYN, USD, EUR.
Ежемесячное обслуживание — 0.50 BYN. Срок действия — 4 года.