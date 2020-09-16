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Евродепутаты от Польши потребовали введения суровых санкций против белорусских властей

16.09.2020 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Европарламенте прошли дебаты, посвященные ситуации в Беларуси, в ходе которых польские евродепутаты, помимо разногласий, заняли схожие позиции.

В ходе обсуждения представители Польши в ЕП потребовали прекращения насилия в отношении протестующих и введения суровых санкций против белорусских властей, а также призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела Беларуси, отмечает polskieradio.pl.

Так, представитель партии «Право и справедливость» Анна Фотыга, в частности, назвала Александра Лукашенко узурпатором президентской власти в Беларуси: «Он готов пожертвовать суверенностью своей страны взамен за гарантии Кремля о продолжении своей власти. Мы требуем немедленно прекратить насилие в Беларуси, освободить всех политзаключенных и организовать повторные выборы согласно воли народа».

Депутат от «Гражданской платформы» Анджей Халицки, в свою очередь, выступил за введение обширных санкций против представителей режима в Минске. По его словам, белорусское общество ожидает справедливости: «Этой справедливости им не дождаться у себя в стране, где применяются пытки, а аресты – это обычное дело. Но у нас есть необходимые для этого инструменты. У нас есть список из 650 сотрудников ОМОНа и милиции, которые в конце августа получили крупные денежные премии. Их необходимо внести в санкционный список, а их имена – предать огласке».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который также принял участие в дебатах Европарламента, заверил, что санкции против ответственных за насилие и фальсификации выборов в Беларуси должны быть согласованы не позднее следующей недели.

 
Теги: Минск
 
 
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В Европарламенте прошли дебаты, посвященные ситуации в Беларуси, в ходе которых польские евродепутаты, помимо разногласий, заняли схожие позиции.
 
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