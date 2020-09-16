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Личный опыт: как выгодно закупаться в магазинах секонд-хенд

16.09.2020 10:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Каким правилам подчиняются секонд-хенды?

Специальных правил торговли подержанными вещами не установлено. Секонд-хенды – это обычные магазины, которые подчиняются Закону «О торговле» и строят общение с покупателями на основе Закона «О защите прав потребителей».

Другие общие правила и ограничения розничной торговли здесь тоже актуальны. Покупателю дают возможность выбрать, визуально проверить и примерить покупку. Для всех покупателей устанавливают одинаковые цены, оформляют скидки по общим правилам. Выбивают чек об оплате.

Однако товар не новый, потому не подчиняется обычным для одежды и обуви критериям качества. Гарантийного срока нет, свободный возврат в течение двух недель в данном случае не работает.

Сдать вещь обратно возможно только по соглашению между продавцом и покупателем. Чаще всего это удается с только что купленным товаром.

По каким ценам продают секонд-хенд?

Регулирования цен в этой отрасли тоже нет. Действует только закон спроса и предложения и, конечно, конкуренция. Но судя потому, как в прошлом году пытались ограничить торговлю секонд-хендом с подачи Беллегпрома, сочетание цена/качество оказывается весьма выгодным для клиентов.

Обычно применяют два варианта ценообразования:

  • на вес, также как мясо или овощи;
  • индивидуальные цены на вещи в хорошего качества в хорошем состоянии.
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Но в отличие от обычных магазинов, секонд-хенды обычно меняют цены в зависимости от сроков поступления товара.

 
 
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Секонд-хенд магазины подержанных вещей, в последние годы все активнее переезжают из подвалов на самые престижные торговые площади и все больше копируют антураж...
 
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