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Отключают интернет? Храните данные за рубежом! Вот как это сделать
16.09.2020 10:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сбои в доступе к данным и их обработке практически всегда приводят к потере времени и денег, а то и к уходу клиентов. В нынешних непростых условиях логично использовать резервные дата-центры и программное обеспечение за рубежом.
Как показал
Облако как резерв
Об особенностях переноса данных в рамках партнерского материала рассказал Кирилл Науменко, CTO
«Одно из рациональных решений — использовать облако вместо физических носителей. Облачную инфраструктуру часто ассоциируют с отказом от собственного оборудования, однако облако не обязательно должно быть заменой. Оно может использоваться в роли резервной площадки, которая территориально находится в другой стране и в случае экстренной ситуации позволяет сохранить данные и продолжить работу без простоя. При этом резервный центр обработки данных (ЦОД) может быстро превратиться в основной, если компания решится на физический релокейт офиса».
В каких случаях нужно пользоваться бэкапами:
1. Вы никак не резервируете свои приложения и не сохраняете копии документов на резервных площадках, а в лучшем случае храните копии на одном и том же жестком диске. В таком случае мы предлагаем настроить бэкап с помощью программного обеспечения компании Veeam либо любого другого ПО для бэкапов, которое использует клиент.
Делается это так: на клиентский сервер или машину ставится программный агент и настраивается алгоритм копирования (всех данных либо только тех, которые были изменены). Резервные копии перекачиваются в репозиторий — хранилище облачного провайдера. Если что-то поломалось, можно быстро найти резервную копию и восстановить ее на сервере компании. Например, если ваши данные подверглись атаке вируса-шифровальщика, зашифрованный диск затирается, и на него устанавливается резервная копия из облака.
2. Как правило, компании все-таки стараются хранить резервные копии данных на разных винчестерах, но в большинстве случаев речь идет о технически простых решениях, не обеспечивающих полную репликацию (копирование данных и синхронизацию работы). Гарантию сохранности данных может обеспечить только копирование в облако, где можно резервировать всю инфраструктуру компании.
3. Некоторые компании приобретают собственный сервер и внутри своей инфраструктуры создают бэкапы. Но это не гарантирует 100%-ную сохранность данных, т.к. что-то может произойти не с IT-сервисом, а площадкой, на которой хранятся данные.
В профессиональной среде существует правило бэкапирования 3:2:1, согласно которому следует хранить три копии одной и той же информации, две из них на разных носителях и одну на сторонней площадке. GigaCloud отвечает за последнюю единицу в формуле.
4. Если у вас есть критичные сервисы, остановка которых даже на непродолжительное время блокирует работу всего бизнеса, такие сервисы не бэкапят, а резервируют. В облаке делается слепок сервера клиента, между слепком и сервером клиента устанавливается связь — происходит репликация. С заданной периодичностью (например, 5 минут) облако и сервер синхронизируются между собой и обмениваются данными. Подобная синхронизация позволяет максимально быстро восстановить работу всех сервисов клиента в случае, если в его системе произошел критический сбой масштаба disaster (катастрофа).
Облако дает возможность предпринимателям быть мобильными, использовать удаленные мощности отовсюду, где есть Интернет, оставаясь уверенными в сохранности данных.
У GigaCloud серверы находятся в географически разнесенных дата-центрах: GigaCenter и BeMobile в Киеве, Atman — в Варшаве. Созданная на их основе инфраструктура позволяет строить ИТ-ландшафты любой сложности.
Доступность — не единственное преимущество облаков. Cloud-сервисы гарантируют предпринимателям быструю скорость развертывания и запуска инфраструктуры c последующим масштабированием любого бизнес-решения. Техническая поддержка GigaCloud доступна в режиме 24/7, а ее качество оценивается клиентами в среднем на 4,9 балла из 5.
И храним, и восстанавливаем
Технологии GigaCloud позволяют не только копировать данные и составляющие IT-инфраструктуры в облако (услуга Backup as a Service — BaaS), но и быстро восстанавливать инфраструктуру в случае непредвиденных сбоев (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Неожиданности могут быть разными:
Облачные ресурсы GigaCloud помогут обеспечить сохранность данных и быстро восстановить бизнес-процессы, если что-то пошло не так. При аварии или проведении регламентных работ переключение с основной инфраструктуры на резервную занимает всего несколько минут. По нашим оценкам, использование DRaaS в случае нештатной ситуации сокращает время простоя предприятия в среднем с 5 часов до 15 минут.
Что говорят клиенты
В портфолио GigaCloud более 1000 клиентов из 6 стран мира. В бесперебойной работе с данными нуждаются компании ритейла, сельского хозяйства, промышленности и других секторов экономики. У каждой из них уникальный опыт, зачастую требующий индивидуального подхода.
Например, в «
У банка «
Что почем?
Из-за индивидуального характера работ сложно назвать среднюю цену за релокейт данных и аренду облачного ПО. В конечном итоге стоимость проекта будут определять его составляющие.
Лицензии. Чтобы данные между «боевой» и резервной инфраструктурой реплицировались, а бэкапы делались, нужно специальное программное обеспечение. В GigaCloud используются решения лидеров на мировом рынке — Veeam и VMware. В качестве альтернативы можно использовать opensource ПО, в котором нет обязательных лицензионных платежей, но для его настройки и обслуживания, скорее всего, понадобится отдельный специалист.
Инфраструктура для хранения. Бэкапы нужно хранить. Объем хранилища зависит от объема резервируемых данных и того, сколько нужно резервных копий. GigaCloud рекомендует надежно сохранять все изменения за последний месяц, делая 4 полных резервных копии всего диска и дополнительно сохраняя данные, изменившиеся за последнюю неделю.
Для репликации необходимы не только хранилища, но и вычислительные мощности — резерв оперативной памяти и процессоров.
В среднем лицензия на резервное копирование одного сервера обойдется примерно в $ 10/месяц, 1 Тб хранилища для резервных копий — $ 35, а резерв ресурсов для базовой инфраструктуры размером 4 ядра, 4 Гб RAM, 100 Гб SSD (сервер для работы 5−7 пользователей 1С) — в $ 50/месяц.
Эксперт также поясняет, как клиенты могут удешевить проект:
«Снизить стоимость можно за счет использования резервной инфраструктуры, которая обходится в полцены. Критически важные приложения обязательно надо оставлять в „боевом“ режиме (например, для банка это будет клиент-банк, транзакции), а вот сервисы типа ERP-системы, через которую между отделениями перемещаются скрепки, можно не резервировать. Во втором случае не страшен простой в течение нескольких часов, пока будут восстанавливаться данные из бэкапа».
Облако VS собственный сервер
Некоторые потенциальные клиенты сравнивают покупку сервера и аренду облака «в лоб». Например, оборудование стоит 10 тыс., а облачная инфраструктура — 500 долларов в месяц. Получается, что через неполных два года свой сервер становится выгоднее. Однако при таком расчете не учитываются другие переменные. Покупка «железа» не значит, что операционных затрат не будет вовсе, ведь с активом приобретаются и затраты на его обслуживание.
Для организации собственного дата-центра необходимо:
Сравнение с облаком необходимо проводить с учетом total cost of ownership (ТСО) — полной стоимости владения собственным сервером. В таком случае выгода внешней инфраструктуры становится очевидной уже на этапе оценки затрат. Добавьте к этому риски, которые также поддаются оценке в денежном выражении…
Бесплатная помощь в сайзинге и миграции, контракт на любой срок от 1 месяца и гибкое управление объемом ресурсов — все это также преимущества GigaCloud. Если же клиент посчитает, что ситуация в стране стабилизировалась или уменьшились иные отраслевые риски, то всегда можно уменьшить объем зарезервированных мощностей или вовсе отказаться от облачного сервиса.
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— С тревогой слежу за событиями в Беларуси, тем более что сам родом из этой страны. Надеюсь, что ситуация в республике скоро стабилизируется, а риски для бизнеса снизятся. В любом случае отчаиваться не надо. Современные технологии позволяют применять трансграничный формат работы, в том числе для обеспечения информационной безопасности и обмена данными. Рады будем помочь белорусскому бизнесу своими техническими решениями.
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Сбои в доступе к данным и их обработке практически всегда приводят к потере времени и денег, а то и к уходу клиентов. В нынешних непростых условиях логично...
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