Отключают интернет? Храните данные за рубежом! Вот как это сделать

Источник материала: ProBusiness



Артем Коханевич, СЕО компании GigaCloud

Сбои в доступе к данным и их обработке практически всегда приводят к потере времени и денег, а то и к уходу клиентов. В нынешних непростых условиях логично использовать резервные дата-центры и программное обеспечение за рубежом.

Как показал опрос читателей портала Probusiness, потери от отключения Интернета 9−11 августа понесли почти 70% субъектов хозяйствования. Дестабилизация ситуации подталкивает многих к мыслям о релокейте бизнеса или хотя бы информационных систем, на которых работает бизнес. В числе первоочередных мер рассматривается бэкапирование данных и резервирование ПО за рубежом: 27,3% опрошенных уже пользуются подобными сервисами, 13,6% планируют подключиться к ним в ближайшее время.

Облако как резерв

Об особенностях переноса данных в рамках партнерского материала рассказал Кирилл Науменко, CTO облачного оператора GigaCloud (лидер в Украине по темпам роста и количеству клиентов, по итогам 2019 года занимает 12,5% украинского облачного рынка).

Кирилл Науменко

CTO GigaCloud

«Одно из рациональных решений — использовать облако вместо физических носителей. Облачную инфраструктуру часто ассоциируют с отказом от собственного оборудования, однако облако не обязательно должно быть заменой. Оно может использоваться в роли резервной площадки, которая территориально находится в другой стране и в случае экстренной ситуации позволяет сохранить данные и продолжить работу без простоя. При этом резервный центр обработки данных (ЦОД) может быстро превратиться в основной, если компания решится на физический релокейт офиса».

В каких случаях нужно пользоваться бэкапами:

1. Вы никак не резервируете свои приложения и не сохраняете копии документов на резервных площадках, а в лучшем случае храните копии на одном и том же жестком диске. В таком случае мы предлагаем настроить бэкап с помощью программного обеспечения компании Veeam либо любого другого ПО для бэкапов, которое использует клиент.

Делается это так: на клиентский сервер или машину ставится программный агент и настраивается алгоритм копирования (всех данных либо только тех, которые были изменены). Резервные копии перекачиваются в репозиторий — хранилище облачного провайдера. Если что-то поломалось, можно быстро найти резервную копию и восстановить ее на сервере компании. Например, если ваши данные подверглись атаке вируса-шифровальщика, зашифрованный диск затирается, и на него устанавливается резервная копия из облака.

2. Как правило, компании все-таки стараются хранить резервные копии данных на разных винчестерах, но в большинстве случаев речь идет о технически простых решениях, не обеспечивающих полную репликацию (копирование данных и синхронизацию работы). Гарантию сохранности данных может обеспечить только копирование в облако, где можно резервировать всю инфраструктуру компании.

3. Некоторые компании приобретают собственный сервер и внутри своей инфраструктуры создают бэкапы. Но это не гарантирует 100%-ную сохранность данных, т.к. что-то может произойти не с IT-сервисом, а площадкой, на которой хранятся данные.

В профессиональной среде существует правило бэкапирования 3:2:1, согласно которому следует хранить три копии одной и той же информации, две из них на разных носителях и одну на сторонней площадке. GigaCloud отвечает за последнюю единицу в формуле.

4. Если у вас есть критичные сервисы, остановка которых даже на непродолжительное время блокирует работу всего бизнеса, такие сервисы не бэкапят, а резервируют. В облаке делается слепок сервера клиента, между слепком и сервером клиента устанавливается связь — происходит репликация. С заданной периодичностью (например, 5 минут) облако и сервер синхронизируются между собой и обмениваются данными. Подобная синхронизация позволяет максимально быстро восстановить работу всех сервисов клиента в случае, если в его системе произошел критический сбой масштаба disaster (катастрофа).



Фото из архива компании GigaCloud

Облако дает возможность предпринимателям быть мобильными, использовать удаленные мощности отовсюду, где есть Интернет, оставаясь уверенными в сохранности данных.

У GigaCloud серверы находятся в географически разнесенных дата-центрах: GigaCenter и BeMobile в Киеве, Atman — в Варшаве. Созданная на их основе инфраструктура позволяет строить ИТ-ландшафты любой сложности.

Доступность — не единственное преимущество облаков. Cloud-сервисы гарантируют предпринимателям быструю скорость развертывания и запуска инфраструктуры c последующим масштабированием любого бизнес-решения. Техническая поддержка GigaCloud доступна в режиме 24/7, а ее качество оценивается клиентами в среднем на 4,9 балла из 5.

И храним, и восстанавливаем

Технологии GigaCloud позволяют не только копировать данные и составляющие IT-инфраструктуры в облако (услуга Backup as a Service — BaaS), но и быстро восстанавливать инфраструктуру в случае непредвиденных сбоев (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Неожиданности могут быть разными:

Отключение Интернета или резкое ограничение его пропускной способности

Изъятие оборудования контролирующими органами

Выход оборудования из строя

Случайные или преднамеренные действия персонала

Хакерская атака

Заражение ПО вредоносным вирусом.

Облачные ресурсы GigaCloud помогут обеспечить сохранность данных и быстро восстановить бизнес-процессы, если что-то пошло не так. При аварии или проведении регламентных работ переключение с основной инфраструктуры на резервную занимает всего несколько минут. По нашим оценкам, использование DRaaS в случае нештатной ситуации сокращает время простоя предприятия в среднем с 5 часов до 15 минут.

Что говорят клиенты

В портфолио GigaCloud более 1000 клиентов из 6 стран мира. В бесперебойной работе с данными нуждаются компании ритейла, сельского хозяйства, промышленности и других секторов экономики. У каждой из них уникальный опыт, зачастую требующий индивидуального подхода.



Фото из архива компании GigaCloud

Например, в « Порше Украина » использовать резервный дата-центр решили после того, как в 2016 году вирус Petya вывел из строя большинство серверов этой компании. Между закупкой нового «железа» и облаком выбрали второй вариант. GigaCloud предоставил компании виртуальные серверы, на базе которых было разработано эксклюзивное DRaaS-решение.

У банка « УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ » было два сценария для защиты данных: построить свой ЦОД либо мигрировать в облако. Выбрали второе, поскольку создание собственного резервного ЦОД оценивалось примерно в полмиллиона долларов, а миграция в облако GigaCloud — в 10 раз дешевле. Банк перенес в облако примерно половину своих сервисов, являющихся критичными для бизнеса. В случае непредвиденных ситуаций на основном ЦОД работа этих приложений может быть восстановлена за несколько минут, без остановки банковских услуг.

Что почем?

Из-за индивидуального характера работ сложно назвать среднюю цену за релокейт данных и аренду облачного ПО. В конечном итоге стоимость проекта будут определять его составляющие.

Лицензии. Чтобы данные между «боевой» и резервной инфраструктурой реплицировались, а бэкапы делались, нужно специальное программное обеспечение. В GigaCloud используются решения лидеров на мировом рынке — Veeam и VMware. В качестве альтернативы можно использовать opensource ПО, в котором нет обязательных лицензионных платежей, но для его настройки и обслуживания, скорее всего, понадобится отдельный специалист.

Инфраструктура для хранения. Бэкапы нужно хранить. Объем хранилища зависит от объема резервируемых данных и того, сколько нужно резервных копий. GigaCloud рекомендует надежно сохранять все изменения за последний месяц, делая 4 полных резервных копии всего диска и дополнительно сохраняя данные, изменившиеся за последнюю неделю.

Для репликации необходимы не только хранилища, но и вычислительные мощности — резерв оперативной памяти и процессоров.

В среднем лицензия на резервное копирование одного сервера обойдется примерно в $ 10/месяц, 1 Тб хранилища для резервных копий — $ 35, а резерв ресурсов для базовой инфраструктуры размером 4 ядра, 4 Гб RAM, 100 Гб SSD (сервер для работы 5−7 пользователей 1С) — в $ 50/месяц.

Эксперт также поясняет, как клиенты могут удешевить проект:

«Снизить стоимость можно за счет использования резервной инфраструктуры, которая обходится в полцены. Критически важные приложения обязательно надо оставлять в „боевом“ режиме (например, для банка это будет клиент-банк, транзакции), а вот сервисы типа ERP-системы, через которую между отделениями перемещаются скрепки, можно не резервировать. Во втором случае не страшен простой в течение нескольких часов, пока будут восстанавливаться данные из бэкапа».



Кирилл Науменко

Облако VS собственный сервер

Некоторые потенциальные клиенты сравнивают покупку сервера и аренду облака «в лоб». Например, оборудование стоит 10 тыс., а облачная инфраструктура — 500 долларов в месяц. Получается, что через неполных два года свой сервер становится выгоднее. Однако при таком расчете не учитываются другие переменные. Покупка «железа» не значит, что операционных затрат не будет вовсе, ведь с активом приобретаются и затраты на его обслуживание.



Фото из архива компании GigaCloud

Для организации собственного дата-центра необходимо:

Разместить сервер — найти серверную либо арендовать место в co-location

Обеспечить резервирование данных, т.е. купить второй такой же сервер либо хотя бы продублировать некоторые узлы

Зарезервировать подключение к Интернету по второму каналу (хотя при отключении Интернета по всей стране эта мера уже не спасет)

Учесть расходы на электроэнергию

Учесть расходы на зарплату админа и его соцпакет.

Сравнение с облаком необходимо проводить с учетом total cost of ownership (ТСО) — полной стоимости владения собственным сервером. В таком случае выгода внешней инфраструктуры становится очевидной уже на этапе оценки затрат. Добавьте к этому риски, которые также поддаются оценке в денежном выражении…

Бесплатная помощь в сайзинге и миграции, контракт на любой срок от 1 месяца и гибкое управление объемом ресурсов — все это также преимущества GigaCloud. Если же клиент посчитает, что ситуация в стране стабилизировалась или уменьшились иные отраслевые риски, то всегда можно уменьшить объем зарезервированных мощностей или вовсе отказаться от облачного сервиса.

Чтобы заказать бесплатное тестирование услуг GigaCloud, достаточно обратиться по тел. +380 44 233 7170 или по e-mail sales@gigacloud.ua. Более подробно узнать о предлагаемых компанией решениях также можно на ее сайте gigacloud.ua

Артем Коханевич

СЕО компании GigaCloud

— С тревогой слежу за событиями в Беларуси, тем более что сам родом из этой страны. Надеюсь, что ситуация в республике скоро стабилизируется, а риски для бизнеса снизятся. В любом случае отчаиваться не надо. Современные технологии позволяют применять трансграничный формат работы, в том числе для обеспечения информационной безопасности и обмена данными. Рады будем помочь белорусскому бизнесу своими техническими решениями.