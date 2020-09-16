Белорусский режим пытается мобилизоваться









пишет Belarus in focus. 7 сентября Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, заявил, что события, связанные с президентскими выборами в Беларуси, выявили ряд изъянов в системе власти и органов госуправления,Belarus in focus.





9 сентября новым Генеральным прокурором Беларуси был назначен Андрей Швед, который до этого возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. На следующий день Лукашенко заявил, что не видит той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду и была бы направлена на сохранение независимости и безопасности Беларуси. И потребовал от прокуроров предпринимать некие мощные и острые меры в отношении противников режима.





В ответ А. Швед пообещал в ближайшее время усилить работу в этом направлении. А также мобилизовать и заставить прочие органы власти и должностные лица «единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок». И уже 11 сентября Генпрокуратура потребовала от госорганов включая МВД, СК, МЧС, министерства здравоохранения и образования, облисполкомы и Минский горисполком принять меры по устранению нарушений и недостатков в сфере поддержания общественного порядка, соблюдения прав граждан. Переводя на нормальный язык это требование об усилении репрессивных действий в отношении недовольных.





Прокуратора – прежде всего орган контроля за соблюдением законности. И после создания Следственного комитета она была лишена карательной составляющей в лице своего следственного аппарата. Хотя требования прокурора и являются обязательными, не понятен механизм принуждения чиновников и ведомств по активизации подавления протестов в условиях перенапряжения основного элемента карательной системы режима – МВД, вынужденного привлекать полковников и подполковников к исполнению функций сержантов, а также распространяющейся практики саботажа или уклонения от исполнения карательных предписаний на нижнем этаже системы госуправления.





Излишне активное давление прокуратуры на иные ведомства может повлечь дезорганизацию их деятельности и усилить отток специалистов. Последнее, судя по агрессивной реакции МВД и сокрытию числа уволившихся за период политического кризиса, уже представляет проблему для системы. Кроме того, сами прокурорские работники, будучи юристами, не могут не понимать того, что действия режима привели Беларусь к состоянию правового коллапса и кризиса легитимности высшей государственной власти.



