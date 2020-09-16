Sony обещает, что PlayStation 5 хватит всем

Источник материала: Onliner

Sony опровергла слухи о вынужденном сокращении производства PlayStation 5 . Ранее в агентстве Bloomberg утверждали, что японская компания столкнулась с проблемами производства процессоров и графики AMD, которые будут использоваться в новой консоли. Сообщалось, будто около половины чипов выходят бракованными, из-за чего Sony вместо запланированных 15 млн PlayStation 5 до марта 2021 года поставит почти на треть меньше приставок.

Японский производитель опроверг эту информацию и подчеркнул, что в Bloomberg ошиблись, пишет The Verge. Как отметили в Sony, компания не меняла планы по поставкам PlayStation 5. В общем, приставок должно хватить всем желающим.

Сегодня в 23:00 по белорусскому времени Sony расскажет все подробности о PlayStation 5. Компания наконец-то раскроет стоимость консоли и озвучит дату начала продаж.