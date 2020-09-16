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Sony обещает, что PlayStation 5 хватит всем
Источник материала: Onliner
Sony опровергла слухи о вынужденном сокращении производства
Японский производитель опроверг эту информацию и подчеркнул, что в Bloomberg ошиблись,
Сегодня в 23:00 по белорусскому времени Sony расскажет все подробности о PlayStation 5. Компания наконец-то раскроет стоимость консоли и озвучит дату начала продаж.
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Sony опровергла слухи о вынужденном сокращении производства PlayStation 5. Ранее в агентстве Bloomberg утверждали, что японская компания столкнулась с проблемами...
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