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Sony обещает, что PlayStation 5 хватит всем

16.09.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Sony опровергла слухи о вынужденном сокращении производства PlayStation 5. Ранее в агентстве Bloomberg утверждали, что японская компания столкнулась с проблемами производства процессоров и графики AMD, которые будут использоваться в новой консоли. Сообщалось, будто около половины чипов выходят бракованными, из-за чего Sony вместо запланированных 15 млн PlayStation 5 до марта 2021 года поставит почти на треть меньше приставок.

Японский производитель опроверг эту информацию и подчеркнул, что в Bloomberg ошиблись, пишет The Verge. Как отметили в Sony, компания не меняла планы по поставкам PlayStation 5. В общем, приставок должно хватить всем желающим.

Сегодня в 23:00 по белорусскому времени Sony расскажет все подробности о PlayStation 5. Компания наконец-то раскроет стоимость консоли и озвучит дату начала продаж.

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Sony опровергла слухи о вынужденном сокращении производства PlayStation 5. Ранее в агентстве Bloomberg утверждали, что японская компания столкнулась с проблемами...
 
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