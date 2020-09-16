Доллар и евро дешевеют

Источник материала: Onliner

Доллар дешевеет уже шесть дней подряд — вот какой молодец наш рубль. Мы пока не знаем, сколько стоит этот аттракцион, надо дождаться очередного отчета Нацбанка о золотовалютных резервах. Пока же продолжаем наблюдать за шевелением валют на Белорусской валютно-фондовой бирже.

С утра доллар потерял мощные 1,2 копейки, курс — 2,578.

Евро сразу сбросил все, что вчера набрал, минус 0,81 копейки, и торгуется по 3,0699.

Российский рубль прибавил 1,04 копейки. Стоит 3,4541 за сотню.

Во вторник доллар потерял 0,4 копейки и стал стоить 2,59. Евро прибавил 0,36 копейки и поднялся до 3,078. У российского рубля был минус 2,1 копейки, за сотню давали 3,4437.