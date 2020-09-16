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Доллар и евро дешевеют
Источник материала: Onliner
Доллар дешевеет уже шесть дней подряд — вот какой молодец наш рубль. Мы пока не знаем, сколько стоит этот аттракцион, надо дождаться очередного отчета Нацбанка о золотовалютных резервах. Пока же продолжаем наблюдать за шевелением валют на Белорусской валютно-фондовой бирже.
С утра доллар потерял мощные 1,2 копейки, курс — 2,578.
Евро сразу сбросил все, что вчера набрал, минус 0,81 копейки, и торгуется по 3,0699.
Российский рубль прибавил 1,04 копейки. Стоит 3,4541 за сотню.
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Доллар дешевеет уже шесть дней подряд — вот какой молодец наш рубль. Мы пока не знаем, сколько стоит этот аттракцион, надо дождаться очередного отчета Нацбанка о...
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