«С забастовкой это не связано». Вчера вечером два цеха на «Гродно-Азоте» вышли из строя

Источник материала: Onliner

Вчера вечером над «Гродно-Азотом» загорелся факел , стало известно об остановке одного из цехов. В некоторых Telegram-каналах предположили, что она произошла в рамках забастовки рабочих, однако эта версия оказалась ложной. Об этом Onliner рассказал Александр Тищенко, пресс-секретарь «Белнефтехима».





— Вчера в цехе «Аммиак-3» сработала автоматическая блокировка. Проблемы произошли с одним из датчиков, который вызвал блокировку оборудования и временную приостановку производства. Из-за чего она произошла — с этим вопросом разбираются. То, что демонстрировался факел, — это просто сжигание избытков газа. Я технически не могу это объяснить. Но эти процессы не связаны с объявленными в Telegram-каналах забастовочными моментами. Вчера вечером была восстановлена работа цеха «Карбомид-4», цех «Аммиак-3» сегодня выходит на штатный режим.





Пресс-секретарь «Белнефтехима» пока не смог ответить Onliner на вопрос, что именно случилось на производстве. Вчера вечером изданию ТАСС на заводе сообщили, что из строя вышел компрессор.

— Сейчас проводятся в штатном порядке разбирательства, выясняют причины, обстоятельства и восстанавливают систему. Такие ситуации на предприятии случаются, они не критичны, — добавил Александр Тищенко.