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В Гродно замечен шестиколесный Jeep Wrangler

16.09.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычный автомобиль появился в Гродно — шестиколесный шоу-кар Jeep Wrangler. Такой тюнинг выполняет американская компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе. Есть три версии: 7-местный четырехколесный, 7-местный шестиколесный и грузовой шестиколесный (именно он и приехал). На все варианты устанавливают двухлитровый бензиновый мотор.

В Гродно замечен шестиколесный Jeep Wrangler

«Мы добавляем еще одну ось без привода к ней, но с тормозной системой, — такую информацию можно найти на сайте тюнинг-ателье. — Такие машины можно использовать для движения по улицам городской сети».

В Гродно замечен шестиколесный Jeep Wrangler

Кроме удлиненного кузова и грузового отсека, у автомобиля изменена передняя часть, установлены оригинальный капот и дополнительное освещение, модифицирована подвеска.

 
Теги: Гродно
 
 
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Необычный автомобиль появился в Гродно — шестиколесный шоу-кар Jeep Wrangler. Такой тюнинг выполняет американская компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе. Есть три...
 
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