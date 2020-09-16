В Гродно замечен шестиколесный Jeep Wrangler

Источник материала: Onliner

Необычный автомобиль появился в Гродно — шестиколесный шоу-кар Jeep Wrangler. Такой тюнинг выполняет американская компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе. Есть три версии: 7-местный четырехколесный, 7-местный шестиколесный и грузовой шестиколесный (именно он и приехал). На все варианты устанавливают двухлитровый бензиновый мотор.





«Мы добавляем еще одну ось без привода к ней, но с тормозной системой, — такую информацию можно найти на сайте тюнинг-ателье. — Такие машины можно использовать для движения по улицам городской сети».





Кроме удлиненного кузова и грузового отсека, у автомобиля изменена передняя часть, установлены оригинальный капот и дополнительное освещение, модифицирована подвеска.