Заброшенные здания винзавода в Бобруйске не покупают и за 9 тысяч долларов. Что дальше

Источник материала: Tut.by

Заброшенные здания Бобруйского завода виноградных вин так и не продали на последних торгах в начале сентября, сообщает «Коммерческий курьер». Теперь у них два пути: собственник либо установит цену еще ниже, либо передаст здания в городскую коммунальную собственность.





Территория бывшего завода виноградных вин в Бобруйске находится недалеко от железнодорожного вокзала. По данным еще майских торгов 2020 года , собственник — ООО «МиртаСтрой» — пытается продать 8 капитальных строений на арендуемой земле. Здания эти — бывшие производственные цеха, винохранилище, административное здание. Производство тут прекратилось 15 лет назад, с тех пор территория заброшена.

Собственник несколько раз выставлял недвижимость на торги, но покупатели так и не нашлись. В начале сентября во время крайних торгов — тоже, хотя цену снизили вдвое: с почти 48 тыс. до почти 24 тыс. рублей. То есть здания завода можно было купить примерно за 9 тыс. долларов в эквиваленте. Но такая цена никого не заинтересовала.

Что будет с заводом дальше, решают. Либо его снова попробуют продать за сниженную цену, либо передадут в городскую коммунальную собственность.



Так территория завода выглядела в 2014 году. Фото: «Вечерний Бобруйск»