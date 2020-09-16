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Заброшенные здания винзавода в Бобруйске не покупают и за 9 тысяч долларов. Что дальше
Источник материала: Tut.by
Заброшенные здания Бобруйского завода виноградных вин так и не продали на последних торгах в начале сентября,
Территория бывшего завода виноградных вин в Бобруйске находится недалеко от железнодорожного вокзала. По данным еще
Собственник несколько раз выставлял недвижимость на торги, но покупатели так и не нашлись. В начале сентября во время крайних торгов — тоже, хотя цену снизили вдвое: с почти 48 тыс. до почти 24 тыс. рублей. То есть здания завода можно было купить примерно за 9 тыс. долларов в эквиваленте. Но такая цена никого не заинтересовала.
Что будет с заводом дальше, решают. Либо его снова попробуют продать за сниженную цену, либо передадут в городскую коммунальную собственность.
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Последняя бутылка сошла с конвейера завода 15 лет назад.
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