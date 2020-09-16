Минское «Динамо» назначило нового гендиректора

Источник материала: Tut.by

Новым генеральным директором минского «Динамо» стал бывший министр МВД Игорь Шуневич.



Фото: ХК «Динамо-Минск»

Нового руководителя коллективу клуба представил председатель Центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, поскольку именно при нем была определена новая философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров «Динамо».

На этой должности Шуневич сменил возглавившего федерацию хоккея Дмитрия Баскова.

Примечательно, что в понедельник Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета «Динамо». Эту должность в итоге занял Басков. Таким образом, на главных должностях клуба по сути произошла рокировка.

Приветствуя коллектив, Шуневич заверил, что стратегия по привлечению молодых талантливых игроков в «Динамо», фактическому становлению клуба как ресурсной базы для национальной команды будет продолжена. Он также заявил, что на протяжении последних лет, несмотря не некоторое отсутствие публичности, принимал активное участие в жизни клуба и всячески приветствовал предложение учредителей доверить пост генерального директора «Динамо» именно ему. По его словам, работа, которую они совместно с Дмитрием Басковым вели в отношении «Динамо» в последние годы, будет продолжена:

— Все механизмы работы в клубе уже отлажены. С организационной точки зрения, наверное, более детального внимания и тщательной проработки требует вопрос внедрения противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасности не только игроков, тренеров, персонала клуба, но и болельщиков, приходящих поддержать нашу команду.

Что же касается спортивной составляющей, я хотел бы поблагодарить своего предшественника, Дмитрия Баскова, за качественно проведенную селекционную работу и соблюдение эффективного баланса молодости наших молодых звездочек и опыта привлеченных легионеров. Безусловно, какие-то точечные усиления возможны, однако делаться они будут исключительно в интересах клуба и национальной сборной Беларуси.

Все мы пониманием, что одной из главных задач всего белорусского хоккея в предстоящем сезоне станет успешное проведение и выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира. Этой задаче сейчас посвятит себя и Дмитрий Басков. Со своей стороны могу заверить, что как руководитель минского «Динамо» сделаю все возможное, чтобы эту задачу облегчить, — сказал Шуневич.

Игорь Шуневич родился 27 марта 1967 года в Украине (Луганская область).

В 1992 году окончил Академию милиции МВД Республики Беларусь. Служил на различных должностях в системе органов внутренних дел Беларуси. Прошел путь от рядового следователя до заместителя начальника УВД Минского облисполкома.

В 2007—2012 годах работал в КГБ Беларуси, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В январе 2012 года назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси — начальником криминальной милиции.

11 мая 2012 года назначен министром внутренних дел Республики Беларусь. В июне прошлого года на этой должности его сменил Юрий Караев.

Наблюдательным советом «Динамо» Шуневич руководил с 2014 года. Также он возглавляет Попечительский совет Федерации хоккея Беларуси.