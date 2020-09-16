В Шклове Citroen обгонял грузовик и сбил на переходе школьника - подросток в больнице

Источник материала: Tut.by

В Шклове утром 15 сентября Citroen сбил на пешеходном переходе подростка, сообщает ГАИ области. 15-летний парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Фото: ГАИ Могоблисполкома

Наезд произошел в 08.15 на улице 70 лет Великой Победы. За рулем Citroen был 37-летний житель Шклова. Он решил обогнать грузовик «ГАЗ» — и в районе дома № 10 сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу.

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