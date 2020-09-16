Что купить, когда нет кредитов? Репортаж с площадки автоконфиската

Источник материала: Tut.by

«Берут все» — так коротко можно охарактеризовать то, что происходит с продажами на площадке автоконфиската ТД «Восточный». Конец августа показал высокий спрос. По большому счету, всплески и падения продаж автоконфиската ничем не отличаются от «волнений» на авторынке в целом. AUTO.TUT.BY попытался найти интересные экземпляры.





— Конец августа продемонстрировал хорошие продажи. Связано это в первую очередь с изменениями курса доллара. У нас цены зафиксированы в белорусских рублях, поэтому интерес у людей, конечно, проявляется. Сейчас, когда курс стабилизировался, покупатели тоже идут, хотя поток уже не такой большой, — рассказывает представитель торгового дома «Восточный».

Среди нескольких рядов машин можно заметить интересующихся клиентов. Они осматривают машины, лазят под капот, переходят от одного автомобиля к другому. Дорогих машин мало, даже год-два назад их было явно больше.





Один из самых дорогих лотов, причем со сложно объяснимой ценой, — это Mercedes R-Class. Автомобиль 2007 года с пробегом под 300 тысяч км выставлен по цене 53 824 рубля. Это при том, что на рынке машины в условно идеальном состоянии продают за 30−32 тысячи рублей. Этот экземпляр не самый «убитый»: изношена обшивка водительского кресла, есть мелкие нюансы по кузову. Но автомобилю явно нужна переоценка.





За 32 800 рублей выставлен Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска. У него четырехлитровый бензиновый мотор и 550 тысяч км пробега. Салон сохранился в сносном состоянии, есть царапины и сколы на кузове. Но предложенная цена — чуть ниже средней по рынку.

Стоящий рядом Land Cruiser 100 предлагают купить за 13 500 рублей. Автомобиль 1999 года выпуска с неустановленным пробегом выглядит грустно. На кузове есть очаги сквозной коррозии, одна дверь не работает. Под капотом у внедорожника — 4,2-литровый дизельный двигатель.





— Как и любой покупатель, наши клиенты смотрят на соотношение цены и состояния. Есть машины, которые дольше находятся на реализации. Но такого, чтобы вообще не продавались, практически не случается. Можно вспомнить разве что пресловутый Bentley Brooklands, он простоял у нас чуть больше двух лет. Это машина очень дорогая и эксклюзивная, но все же и на нее нашелся покупатель.

Есть также недорогие, но тоже вполне эксклюзивные варианты. Мы останавливаемся возле слегка потрепанного, но бодрого Opel Astra Cabrio.

— Таких машин по всей Беларуси от силы пару штук. Даже оценить ее была целая проблема, потому что за последних полгода ни одного объявления о продаже таких машин на белорусских сайтах не было. Есть бензиновые, а тут дизель 2,2 литра.





Эксклюзивный Opel Astra 2004 года выпуска с пробегом 233 тысячи км в кузове «кабриолет» стоит 9180 рублей. Это немногим меньше рыночной цены. Но есть нюанс: ржавчиной поврежден VIN-номер, ОВД будет проводить проверку.

Гораздо большим спросом пользуются другие Opel. Например, Omega. Но найти среди лотов автоконфиската приличный экземпляр тяжело. Хотя один все же мы заметили.





Здоровенный «универсал» Opel Omega B, да еще с дизельным двигателем, — мечта тех, кому опостылел Volkswagen Passat. Этот экземпляр не в идеальном состоянии, но, как говорится, еще «живой». Как и полагается «Опелю», на кузове есть коррозия, но чисто визуально критических дыр нет. Когда-то роскошный кожаный салон слегка потерт временем и километрами: машина 1999 года выпуска с пробегом 312 тысяч. Цена — 3754 рубля — вполне рыночная.

А вот Nissan Primera в неплохом состоянии уже купили. Об этом свидетельствует табличка на автомобиле.





Автомобиль этот 2006 года выпуска с пробегом 233 тысячи. Салон и кузов в хорошем состоянии, с виду автомобиль сразу привлекает внимание потенциальных покупателей. По словам представителя площадки, продалась машина за 10 тысяч рублей, торги стартовали с 7800 рублей.





Этот Citroen Berlingo тоже не застоялся на площадке. Популярный «каблучок» 2007 года выпуска с простым 1,4-литровым бензиновым мотором и пробегом 240 тысяч км был выставлен за 5 тысяч рублей.

Интересным вариантом, хоть и довольно экзотическим в силу своей редкости (мы нашли в продаже всего 6 машин), выглядит Suzuki Forenza.



На самом деле под маркой Suzuki Forenza в США продавались Daewoo Lacetti

Скромный седан 2006 года выпуска оснащен «автоматом» в сочетании с двухлитровым бензиновым мотором. Явных очагов коррозии на кузове нет, а заявленный пробег — всего 125 тысяч км. Выставлен лот по первоначальной цене 7716 рублей. И это — самое дешевое предложение на рынке.

Седан Hyundai Accent российской сборки — популярный вариант на вторичном рынке. Есть такой и на площадке автоконфиската.



Этот Hyundai Accent без видимых проблем и с небольшим пробегом явно не задержится

Внешне Hyundai Accent в полном порядке. Видимых повреждений нет, колеса не спущены, указаны лишь сколы и царапины ЛКП. У этого экземпляра 2014 года выпуска 1,6-литровый бензиновый двигатель и пробег 116 тысяч км. Цена — 14 688 рублей, это нижний предел рынка.

Audi A6 «универсал» 2002 года выпуска привлек внимание ухоженным и хорошо сохранившимся салоном. Но кое-что смущает.









Пробег этого экземпляра не определен. По кузову есть вопросы. К тому же обращают на себя внимание слишком разные фары — левая явно менялась, также поврежден стеклоподъемник левой задней двери. Можно подозревать аварийное прошлое. Но если закрыть глаза на эти нюансы, годится к покупке или как минимум вниманию. Под капотом — 2,5-литровый дизель в сочетании с «автоматом». Первоначальная цена — 9952 рубля, это нижний предел рынка.





— Конфиската объективно стало меньше. Один из факторов — либерализация нынешнего законодательства. Стало меньше статей, санкции которых предусматривают конфискацию автомобиля. По объективным причинам меньше поставляет машин таможня: поток транзитных авто упал. Но при этом работы у нас хватает, есть что продавать.