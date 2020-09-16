Евро серьезно падает утром в среду

Европейская валюта серьезно сдает позиции на открытии торгов на БВФБ в среду, 16 сентября.





По данным на 10:10 евро теряет 0,0198 пункта и торгуется на рубеже 3,0582 белорусского рубля.

Продолжает падать и доллар. Минус составляет 0,01 пункта — 2,5799 белорусского рубля.

А вот российский рубль демонстрирует рост на 0,0007 пункта — 3,4444 белорусского рубля за 100 российских.