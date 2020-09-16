Журналиста Сергея Щурко перевели из ЦИП в жодинский СИЗО

Известный белорусский журналист Сергей Щурко, отбывающий 15-суточный арест, был переведен из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина в следственный изолятор жодинской тюрьмы.

Его задержали 14 сентября. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления), пишет «ПБ» .