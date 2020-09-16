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Тихановская готова гарантировать Лукашенко безопасность в случае добровольной отставки
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова гарантировать Александру Лукашенко безопасность, в случае если он мирно уйдет в отставку.
Как заявила политик в интервью
Однако, заметила она, этот вопрос будут решать все граждане.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова гарантировать Александру Лукашенко безопасность, в случае если он мирно уйдет в отставку.
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