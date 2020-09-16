Тихановская готова гарантировать Лукашенко безопасность в случае добровольной отставки

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова гарантировать Александру Лукашенко безопасность, в случае если он мирно уйдет в отставку.





Как заявила политик в интервью «Левому берегу» , «это все обсуждаемо». Она подчеркнула, что «если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность».

Однако, заметила она, этот вопрос будут решать все граждане.