Что происходит с белорусской экономикой после забастовок в августе? Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: работники МЗКТ, соцсети

Myfin.by для наглядности посчитал ежемесячный белорусский ВВП в долларах США по среднему курсу Нацбанка и сравнил его с прошлым годом для наглядности. Получилось $39,24 млрд за январь-август 2020 против $40,03 млрд за тот же период прошлого года. Помесячная динамика выглядит так: