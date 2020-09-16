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Что происходит с белорусской экономикой после забастовок в августе? Одной картинкой

16.09.2020 11:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: работники МЗКТ, соцсети

Myfin.by для наглядности посчитал ежемесячный белорусский ВВП в долларах США по среднему курсу Нацбанка и сравнил его с прошлым годом для наглядности. Получилось $39,24 млрд за январь-август 2020 против $40,03 млрд за тот же период прошлого года. Помесячная динамика выглядит так:

 
 
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По данным Национального статистического комитета белорусская экономика в январе-августе 2020 продолжает падение относительно показателей прошлого года. За 8...
 
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