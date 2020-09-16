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Что происходит с белорусской экономикой после забастовок в августе? Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Myfin.by для наглядности посчитал ежемесячный белорусский ВВП в долларах США по среднему курсу Нацбанка и сравнил его с прошлым годом для наглядности. Получилось $39,24 млрд за январь-август 2020 против $40,03 млрд за тот же период прошлого года. Помесячная динамика выглядит так:
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