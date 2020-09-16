Микадо приостановил проект по оказанию помощи уволенным силовикам

Источник материала: Ежедневник

Основатель PandaDoc Микита Микадо принял решение приостановить проект помощи силовикам, а тем, кто ищет поддержки, посоветовал обращаться в другие проекты схожего направления.

Об этом он сказал в интервью BBC .

Решение о приостановке проекта Микита Микадо принял после задержания своих сотрудников. Тем, кто ищет поддержки, он посоветовал обратиться к другим проектам аналогичного направления. По его словам, это его личное решение, оно продиктовано заботой о безопасности коллег.

«Если цель заключалась в том, чтобы остановить помощь уволившихся силовиков, которую оказывал я лично, то правительство добилось поставленных целей. Я не хочу, чтобы сажали в тюрьму никого, кто не участвует в моей инициативе», - сказал он.

Сейчас Микита Микадо переносит белорусский офис PandaDoc в другую страну.

Микита Микадо - один из наиболее успешных белорусских IT-бизнесменов: в основанную им компанию Pandadoc, занимающуюся автоматизацией документооборота, он смог привлечь около 50 миллионов долларов иностранных инвестиций.