ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Микадо приостановил проект по оказанию помощи уволенным силовикам

16.09.2020 11:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Основатель PandaDoc Микита Микадо принял решение приостановить проект помощи силовикам, а тем, кто ищет поддержки, посоветовал обращаться в другие проекты схожего направления.

Об этом он сказал в интервью BBC .

Решение о приостановке проекта Микита Микадо принял после задержания своих сотрудников. Тем, кто ищет поддержки, он посоветовал обратиться к другим проектам аналогичного направления. По его словам, это его личное решение, оно продиктовано заботой о безопасности коллег.

«Если цель заключалась в том, чтобы остановить помощь уволившихся силовиков, которую оказывал я лично, то правительство добилось поставленных целей. Я не хочу, чтобы сажали в тюрьму никого, кто не участвует в моей инициативе», - сказал он.

Сейчас Микита Микадо переносит белорусский офис PandaDoc в другую страну.

Микита Микадо - один из наиболее успешных белорусских IT-бизнесменов: в основанную им компанию Pandadoc, занимающуюся автоматизацией документооборота, он смог привлечь около 50 миллионов долларов иностранных инвестиций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель PandaDoc Микита Микадо принял решение приостановить проект помощи силовикам, а тем, кто ищет поддержки, посоветовал обращаться в другие проекты схожего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит с белорусской экономикой после забастовок в августе? Одной картинкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика