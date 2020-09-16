Венедиктов: Лукашенко добился того, чего хотел. Обдурил всех

Источник материала: Ежедневник

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал переговоры Путина с Лукашенко в Сочи.

Лукашенко добился того, чего хотел, он обдурил всех, считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я думаю, что Лукашенко его обдурил. Путин считает, что Лукашенко слаб, он его признал старшим братом. Путина», - отметил он.

«И вот теперь Александр Григорьевич, давайте-то мы начнем глубинную интеграцию. Давайте мы наконец 31-ю карту подпишем и начнем интегрироваться. Там, глядишь и союзное государство. Да-да, начнем, только сначала Конституция, потом новые выборы. А там, Владимир Владимирович, мы решим, конечно. Вы что хотите, как на Украине? Вы что, хотите как в Армении, чтобы пришли люди, не лояльные России. Я же лояльный России. А придут люди, не лояльные России. Скажут: не нужны тут ваши базы. Не нужен тут ваш газопровод, водопровод и канализация. Он покупает лояльность. Лукашенко уже неоднократно обдуривал Путина. Неоднократно. Брал обязательства, которые Путин неверно трактовал. Я думаю, что здесь было то же самое. А куда Путину деться. У нас что, есть кандидат вместо Лукашенко», - обратил внимание Венедиктов.