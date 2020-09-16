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Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ: незадолго до них это сделал Коля
Источник материала: KYKY>
Внучки Лукашенко Анастасия и Дарья вслед за Николаем (младшим сыном так называемого президента) забрали документы из Лицея БГУ. Об этом TUT.by ранее узнал из двух источников, сейчас же эту информацию
О причинах ухода из Лицея БГУ она решила не распространяться, как и о том, где она и сестра собираются учиться дальше. Известно, что из Лицея девушки ушли в сентябре. По информации от учащихся, внучки Лукашенко около недели после начала учебного года посещали занятия — а потом попрощались с Лицеем.
Анастасия и Дарья — старшие дочери среднего сына Лукашенко Дмитрия, который возглавляет Президентский спортивный клуб. Анастасия училась на гуманитарном профиле. Также в этом году в Лицей поступила и Дарья Лукашенко. Она, как и старшая сестра, выбрала для себя гуманитарный профиль.
В конце августа
Лицей БГУ считается самым авторитетным общеобразовательным учреждением Беларуси для третьей ступени среднего образования. Сюда идут учиться победители предметных олимпиад и талантливые школьники со всей страны.
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