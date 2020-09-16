Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ: незадолго до них это сделал Коля

Источник материала: KYKY

Внучки Лукашенко Анастасия и Дарья вслед за Николаем (младшим сыном так называемого президента) забрали документы из Лицея БГУ. Об этом TUT.by ранее узнал из двух источников, сейчас же эту информацию подтвердила сама Анастасия.

О причинах ухода из Лицея БГУ она решила не распространяться, как и о том, где она и сестра собираются учиться дальше. Известно, что из Лицея девушки ушли в сентябре. По информации от учащихся, внучки Лукашенко около недели после начала учебного года посещали занятия — а потом попрощались с Лицеем.

Анастасия и Дарья — старшие дочери среднего сына Лукашенко Дмитрия, который возглавляет Президентский спортивный клуб. Анастасия училась на гуманитарном профиле. Также в этом году в Лицей поступила и Дарья Лукашенко. Она, как и старшая сестра, выбрала для себя гуманитарный профиль.

В конце августа выяснилось , что документы из Лицея БГУ забрал Коля Лукашенко. Где он продолжает учебу сейчас, неясно.

Лицей БГУ считается самым авторитетным общеобразовательным учреждением Беларуси для третьей ступени среднего образования. Сюда идут учиться победители предметных олимпиад и талантливые школьники со всей страны.

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