Беларуский дипломат, который в Нидерландах говорил о пытках силовиков, на БТ отказался от своих слов

Источник материала: KYKY

Посол Беларуси в Нидерландах, бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко пару дней назад дал интервью голландскому изданию NOS. Среди прочего Евдоченко заявил, что Беларусь срочно нуждается в реформах как экономических и политических, так и в социальных (но не под руководством Тихановской) и осудил пытки беларуских силовиков.

А затем Евдоченко пришел в эфир «Беларусь 1». Там он рассказал, что действительно беседовал с нидерландским журналистом полтора часа, поэтому рассчитывал, что, как с ним договорились заранее, выйдет 20-минутный материал «без вставок, перерывов и интерпретаций». Но готовое интервью его сильно возмутило.

«Фактически меня использовали как ширму для их собственной программы. Я появляюсь на экране только три раза, и в сумме это примерно 30 секунд», – сказал Евдоченко.

Дипломат пожаловался, что в интервью его ответы подставили под другие вопросы. Например, фразу «Я повинуюсь воле беларуского народа» Евдоченко якобы произнес в ответ на вопрос «Вы уедете из страны пребывания обратно домой, если этого потребует беларуский народ?» А в интервью все выглядит так, будто такими словами посол отвечает на вопрос о решении беларусов избрать другого президента.

Евдоченко отправил письмо в редакцию телеканала, в котором заявил об ангажированности и безответственности журналиста, бравшего интервью.