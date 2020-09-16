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Беларуский дипломат, который в Нидерландах говорил о пытках силовиков, на БТ отказался от своих слов
Источник материала: KYKY>
Посол Беларуси в Нидерландах, бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко пару дней назад
А затем Евдоченко пришел в эфир «Беларусь 1». Там он рассказал, что действительно беседовал с нидерландским журналистом полтора часа, поэтому рассчитывал, что, как с ним договорились заранее, выйдет 20-минутный материал «без вставок, перерывов и интерпретаций». Но готовое интервью его сильно возмутило.
«Фактически меня использовали как ширму для их собственной программы. Я появляюсь на экране только три раза, и в сумме это примерно 30 секунд», – сказал Евдоченко.
Дипломат пожаловался, что в интервью его ответы подставили под другие вопросы. Например, фразу «Я повинуюсь воле беларуского народа» Евдоченко якобы произнес в ответ на вопрос «Вы уедете из страны пребывания обратно домой, если этого потребует беларуский народ?» А в интервью все выглядит так, будто такими словами посол отвечает на вопрос о решении беларусов избрать другого президента.
Евдоченко отправил письмо в редакцию телеканала, в котором заявил об ангажированности и безответственности журналиста, бравшего интервью.
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Беларуский дипломат, который в Нидерландах говорил о пытках силовиков, на БТ отказался от своих слов
Посол Беларуси в Нидерландах, бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко пару дней назад дал интервью голландскому изданию NOS. Среди прочего...
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