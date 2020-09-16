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Норвежский покупатель калия едет в Солигорск на помощь шахтерам

16.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Руководство крупнейшего в Норвегии покупателя белорусского калия, компании Yara, в пятницу приезжает в Солигорск на переговоры с руководством Беларуськалия, некоторые сотрудники которого оказались уволенными или за решеткой после протестов против режима Лукашенко.

«Я могу подтвердить, что делегация с генеральным директором Свейном Торе Холзетером в пятницу отправится в Беларусь и Солигорск», - сказала директор по коммуникациям Яры Кристин Нордал, передает nrk.no.

В состав делегации включен управляющий Гейр Сундбо, который представляет интересы рабоников в Совете Yara. Сундбо поддерживает тесные контакты с профсоюзным движением Беларуси в связи с протестами после президентских выборов 9 августа и намерен провести встречи с лидерами профсоюза и стачечного движения.

Сунбо заявил, что очень обеспокоен тем, что рабочие белорусского поставщик калия подвергаются тюремному заключению и жестокому обращению. Он высказал удовлетворение, что руководство Yara едет в Солигорск, чтобы разобраться в ситуации напрямую с руководством Беларуськалия.

Ранее, Yara подверглась жесткой критике за то, что покупает у Беларуси удобрения на фоне жестких репрессий против шахтеров Беларуськалия, посмевших требовать новых свободных выборов и освобождения политзаключенных.

Норвежская компания уже выражала свою озабоченность по этому поводу и направила соответствующие письма руководствам Беларуськалия и БКК. Вместе с тем, пока нет сигналов, что руководство «Беларуськалия» принимает во внимание давление, которое сейчас исходит от клиентов компании за рубежом.

 
 
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Руководство крупнейшего в Норвегии покупателя белорусского калия, компании Yara, в пятницу приезжает в Солигорск на переговоры с руководством Беларуськалия,...
 
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