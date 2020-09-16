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После президентских выборов экономические настроения ухудшились. Кого-то это удивляет?

16.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выборы президента РБ негативно сказались на настроениях руководителей белорусских предприятий, и сводный индекс экономических настроений в августе стал отрицательным, составив минус 1,6%.

Данный индекс рассчитывается Национальным банком на основе опроса руководителей белорусских предприятий. В июле индекс вышел в положительную область и составил 0,5%, но, похоже, что результаты выборов и последовавшие после них события убавили оптимизм менеджеров.

Настроения в августе в текущем году намного хуже, чем год назад, когда в сводный индекс равнялся 7,2%.

Положительными настроения остались только в промышленности, где индекс в августе текущего года составил 4,4% против 5,7% в июле текущего года и 8,5% в августе прошлого года.

Правда, весь позитив там основан на ожиданиях изменения объемов производства, баланс ответов на вопрос о которых достиг 15,9%. В июле он равнялся 21,1%, а в августе прошлого года — 19,7%. 

А хуже всего ожидания в промышленности в отношении изменения объема заказов на внешнем рынке, на вопрос о котором баланс ответов составил минус 13%. В июле данный показатель составлял минус 13,3%, а в августе прошлого года — минус 4,5%.

Хуже всего дела обстоят на транспорте. Там индекс экономических настроений в августе текущего года снизился до минус 14% с минус 12,4% в июле этого же года и нуля год назад. Здесь также подвели заказы на внешних рынках. 

Баланс ответов на вопрос об изменении объема договоров на внешних рынках в августе составил минус 21,2% против минус 25,4% в июле текущего года и минус 3,1% в августе прошлого года. Характерно, что по сравнению с июлем ожидания улучшились, что указывает на оживление внешней торговли и транспортных перевозок.

В строительстве индекс экономических настроений в августе текущего года опустился до минус 10,9% с минус 3% в июле текущего года и плюс 3,4% в августе прошлого года. 

И тут подкачал внешний рынок: баланс ответов по вопросу об изменении физического объема заказов на внешних рынках опустился до минус 21,4% с минус 15,1% и минус 10% соответственно.

В торговле настроения ухудшились незначительно: индекс настроений в августе 2020 года составил минус 3,9% против минус 3% в июле. Год назад он равнялся 9,5%. 

При этом ожидания изменения товарооборота даже улучшились. Баланс ответов по этому вопросу поднялся до минус 12,2% с минус 17% в июле. В августе прошлого года данный параметр составлял 3,4%.
 
 
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Выборы президента РБ негативно сказались на настроениях руководителей белорусских предприятий, и сводный индекс экономических настроений в августе стал...
 
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