После президентских выборов экономические настроения ухудшились. Кого-то это удивляет?

Данный индекс рассчитывается Национальным банком на основе опроса руководителей белорусских предприятий. В июле индекс вышел в положительную область и составил 0,5%, но, похоже, что результаты выборов и последовавшие после них события убавили оптимизм менеджеров.





Настроения в августе в текущем году намного хуже, чем год назад, когда в сводный индекс равнялся 7,2%.





Положительными настроения остались только в промышленности, где индекс в августе текущего года составил 4,4% против 5,7% в июле текущего года и 8,5% в августе прошлого года.





Правда, весь позитив там основан на ожиданиях изменения объемов производства, баланс ответов на вопрос о которых достиг 15,9%. В июле он равнялся 21,1%, а в августе прошлого года — 19,7%.





А хуже всего ожидания в промышленности в отношении изменения объема заказов на внешнем рынке, на вопрос о котором баланс ответов составил минус 13%. В июле данный показатель составлял минус 13,3%, а в августе прошлого года — минус 4,5%.





Хуже всего дела обстоят на транспорте. Там индекс экономических настроений в августе текущего года снизился до минус 14% с минус 12,4% в июле этого же года и нуля год назад. Здесь также подвели заказы на внешних рынках.





Баланс ответов на вопрос об изменении объема договоров на внешних рынках в августе составил минус 21,2% против минус 25,4% в июле текущего года и минус 3,1% в августе прошлого года. Характерно, что по сравнению с июлем ожидания улучшились, что указывает на оживление внешней торговли и транспортных перевозок.





В строительстве индекс экономических настроений в августе текущего года опустился до минус 10,9% с минус 3% в июле текущего года и плюс 3,4% в августе прошлого года.





И тут подкачал внешний рынок: баланс ответов по вопросу об изменении физического объема заказов на внешних рынках опустился до минус 21,4% с минус 15,1% и минус 10% соответственно.





В торговле настроения ухудшились незначительно: индекс настроений в августе 2020 года составил минус 3,9% против минус 3% в июле. Год назад он равнялся 9,5%.





При этом ожидания изменения товарооборота даже улучшились. Баланс ответов по этому вопросу поднялся до минус 12,2% с минус 17% в июле. В августе прошлого года данный параметр составлял 3,4%.