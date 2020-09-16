Human Rights Watch обвинила режим Лукашенко в пытках мирных протестующих и требует международного расследования









Жестокое подавление акций протеста в первые дни после выборов привело к задержанию почти 7000 человек. По крайней мере, три человека были убиты в ходе протестов, и сотни других были ранены в результате того, что полиция агрессивно разгоняла мирных демонстрантов с помощью резиновых пуль, дубинок и светошумовых гранат.





Выводы, к которым пришли в HRW, основаны на интервью с 27 бывшими задержанными, большинство из которых были арестованы в период с 8 по 12 августа, 14 человек, знавших об арестах, изучении 67 видеозаписей и письменных свидетельств задержанных и их родственников.





Некоторые из людей, с которыми общались представители HRW, заявили, что были задержаны в Минске, Гродно Гомеле за участие в мирных демонстрациях. Другие утверждали, что силы безопасности забирали их с улиц или вытаскивали из автомобилей с «крайней жестокостью».





По словам задержанных, они подвергались избиениям, ударам электрическим током и другим видам пыток, в результате чего ими были получены такие травмы, как переломы костей, электрические ожоги, легкие черепно-мозговые травмы, повреждение почек и трещины на зубах.





По меньшей мере в одном из случаев речь шла об изнасиловании задержанного человека.





Массовые аресты возобновились в первую неделю сентября. Министерство внутренних дел сообщило, что только 6 сентября было задержано 600 человек. Еще 774 человека были арестованы в Минске и других городах за проведение несанкционированных демонстраций в воскресенье.





Белорусские власти также преследуют иностранных журналистов и местных репортеров, работающих на иностранные и местные независимые СМИ. По данным HRW, у десятков журналистов властями была отозвана аккредитация, их выгнали из страны или подвергли преследованиям.









В понедельник Совет ООН по правам человека начал экстренное двухнедельное заседание по Беларуси.





В то время как HRW призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в понедельник начать расследование обвинений, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет потребовала провести расследование в отношении белорусских сил безопасности.





«Учитывая их масштабы и количество, все утверждения о пытках и других формах жестокого обращения со стороны сил безопасности должны быть задокументированы и расследованы с целью привлечения виновных к ответственности», - заявила Бачелет в своем выступлении в понедельник в Женеве.