Народная Воля » поинтересовалась закулисьем встречи А.Лукашенко с учеными, которая прошла 11 сентября. » поинтересовалась закулисьем встречи А.Лукашенко с учеными, которая прошла 11 сентября.





Как оказалось, даже далеко не все академики были на нее приглашены. Вероятно, на встрече меньше всего хотели видеть тех, кто присоединился к протестам и требовал новых выборов.





Например, не удостоился чести присутствовать на встрече с Лукашенко директор Института социологии Национальной Академии наук Геннадий Коршунов. По нашей информации, от института попросили делегировать одного человека, но только не директора.





Зато присутствовали на встрече генерал-полковник, директор Института государственной службы, доктор политических наук, дважды экс-министр обороны Леонид Мальцев, экс-глава Минобразования и экс-глава «Белой Руси» Александр Радьков. Судя по всему, они представляли вузовскую науку. Всего на встрече присутствовало около 400 человек.





Как рассказал «Народной Воле» заместитель директора по научной работе Института природопользования НАН Беларуси, кандидат экономических наук Алексей Томсон, ярких дискуссий во время встречи не было.





«В принципе, вся информация об этом мероприятии была изложена в официальных источниках, там на самом деле ничего такого не было, – говорит Алексей Эммануилович. – Были ли вопросы? Да, спрашивали про перспективы экономического развития. Задавали вопросы директора институтов экономики и истории, директор Института ядерной энергетики. Громких вопросов на политическую тему не было».





Экс-глава Академии наук, экс-глава Совета Республики академик Александр Войтович не смог попасть на встречу с Лукашенко.





– Все было так организовано, что некоторые только по слухам знали, что Лукашенко приедет в Академию наук, – рассказывает Александр Войтович. – Многим вообще ничего не сказали. От нашего института было всего пару человек. Директорский корпус звали или кого – трудно сказать, по какому принципу строился отбор. Члены президиума вроде бы еще попали на эту встречу, а ученые такого ранга, как я, главные научные сотрудники, возрастные академики – из них почти никто не был.





Ну а зачем, с позиции руководящих функционеров, звать людей, которые могут задать неудобные вопросы, высказать альтернативное мнение?





– Так сегодня власть как раз и должна отвечать на неудобные вопросы! Их много накопилось у всех.





– Должна, но власть вообще не желает разговаривать с общественностью. Чиновники хотят все вопросы решать без обсуждений, так, как это им представляется. Я, например, считаю, что это преступление – выталкивать из страны граждан Беларуси, как поступили, например, с той же Марией Колесниковой.





Это запрещено всеми законами и Конституцией! А ее бросают в машину и говорят: поезжай в Киев. Ну что это за разговор такой с общественностью? Сегодня власть ведет себя совершенно неадекватно. Думаю, на многие вопросы она вообще не в состоянии ответить…





– На ваш взгляд, как будут развиваться события, чем все закончится?





– Трудно делать прогнозы даже на ближайшее время. Но в истории уже все описано, и при характеристике этого периода Беларуси, когда-то будет использовано слово «кровавый» или «кровавая». А как уж период будет называться – не столь важно.





В конце концов, конечно, все должно прийти в норму, ситуация должна стабилизироваться. Но сколько времени на это понадобится – мне трудно сказать. Власть ведет себя таким образом, чтобы сохранить свое безграничное влияние, а это значит, что она может не остановиться и пойти на дальнейшие истязания граждан. Политика теперь ясная – давить протесты, подавлять альтернативное мнение.





Я до глубины души возмущен тем, что сейчас происходит стране! Людей жестоко задерживают, бросают в автозаки и там избивают, привозят в тюрьму и там продолжают бить и калечить! Ни в одной стране Европы такого нет! Это с собственным народом так обращаться?!





Я уже старый человек, сейчас часто вспоминаю оккупацию. Я помню не все, конечно, но какие-то очень эмоциональные эпизоды в моей памяти остались очень яркими. Так это почти один к одному, что происходит сейчас! Помню, приходят полицаи в нашу хату, мама быстро меня одевает, прячет в сенях (там у нас была отгороженная часть) и говорит: не выходи, тут оставайся!





А в хату заходят полицаи и избивают отца до полусмерти. И я вижу, что отец лежит без сознания в луже крови… Или смотрю в окно – там полицаи ведут мужчину и женщину, наших, деревенских. А потом в деревне говорят, что их убили. Вывели и расстреляли без суда.





И у нас сегодня что-то похожее творится. И теперешние дети тоже будут помнить, что отец пришел с митинга весь покалеченный. Или вообще не пришел, потому что в тюрьму забрали. Или как дверь ломают в дом. Все будут помнить. На всю жизнь это останется в памяти.

Так у нас своя власть или оккупационная?!

То, что сейчас происходит, не забудется. Потому что слишком много жестокости, насилия. Через край.





– Лукашенко российским журналистам сказал, что, мол, министр внутренних дел дважды извинился, и предложил перевернуть эту страницу…





– В истории все страницы остаются заполненными. Это Лукашенко хочется, чтобы убийства, насилие, пытки люди забыли. Не забудут! Он для себя, может, эту страницу и перевернул уже.

А народ не забудет никогда.