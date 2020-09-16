Абоненты A1 жалуются на перебои с доступом в интернет

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner поступают сообщения от пользователей услуг провайдера A1. Абоненты сетуют на перебои с доступом в интернет. Речь идет как о мобильной сети, так и о стационарном интернете. Проблема, судя по всему, касается доступа к зарубежным ресурсам.

По словам абонентов, при включении VPN зайти на зарубежные ресурсы все же можно. В A1 о проблеме знают и в настоящее время выясняют причины неполадок.