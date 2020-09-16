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Мужчина разбил камеру скорости. Каково наказание?
Источник материала: Onliner
Суд Молодечненского района вынес приговор 33-летнему мужчине, который в райцентре разбил об асфальт мобильный датчик контроля скорости. На заседании мужчина полностью признал свою вину, заявил, что действовал умышленно и теперь раскаивается, а ущерб, причиненный предприятию, возместил.
«Мужчина работает водителем на одном из предприятий, —
Сумма вреда составила 1285 рублей 62 копейки, что является значительным размером. Ущерб, как было сказано, обвиняемый возместил. Нашли мужчину благодаря экспертам: обнаружили на сломанном датчике отпечаток безымянного пальца руки обвиняемого. Действия расценили как «умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере» (статья 218 УК Республики Беларусь).
Чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение ущерба смягчили вину. Состояние опьянения и совершение преступления лицом, имеющим судимость, стали отягчающими обстоятельствами. В действиях обвиняемого суд признал рецидив. В итоге в качестве наказания мужчина получил штраф в размере 50 базовых величин (1350 рублей).
Приговор вступил в законную силу.
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Суд Молодечненского района вынес приговор 33-летнему мужчине, который в райцентре разбил об асфальт мобильный датчик контроля скорости. На заседании мужчина...
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