Мужчина разбил камеру скорости. Каково наказание?

Источник материала: Onliner

Суд Молодечненского района вынес приговор 33-летнему мужчине, который в райцентре разбил об асфальт мобильный датчик контроля скорости. На заседании мужчина полностью признал свою вину, заявил, что действовал умышленно и теперь раскаивается, а ущерб, причиненный предприятию, возместил.

«Мужчина работает водителем на одном из предприятий, — сообщает Mlyn.by со ссылкой на районную прокуратуру. — В 2008 году он получил 8 лет лишения свободы за разбой. Освободился из колонии в 2013 году. Судимость не погашена. Ночью 1 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения умышленно рукой толкнул на асфальт мобильный датчик контроля скорости, который принадлежит предприятию „Безопасные дороги Беларуси“, и скрылся. От удара был поврежден корпус датчика, деформированы защитный кожух с крышкой и солнцезащитным козырьком, а также металлический корпус вспышки, разорван кабель, сломана ручка корпуса».

Сумма вреда составила 1285 рублей 62 копейки, что является значительным размером. Ущерб, как было сказано, обвиняемый возместил. Нашли мужчину благодаря экспертам: обнаружили на сломанном датчике отпечаток безымянного пальца руки обвиняемого. Действия расценили как «умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере» (статья 218 УК Республики Беларусь).

Чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение ущерба смягчили вину. Состояние опьянения и совершение преступления лицом, имеющим судимость, стали отягчающими обстоятельствами. В действиях обвиняемого суд признал рецидив. В итоге в качестве наказания мужчина получил штраф в размере 50 базовых величин (1350 рублей).

Приговор вступил в законную силу.