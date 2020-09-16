В Гродно ищут красную «девятку»: водитель подбил Mercedes и скрылся (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось 3 сентября в период времени с 22:00 до 23:00 на переулке Дзержинского в областном центре. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 красного цвета при движении задним ходом повредил стоящий автомобиль Mercedes, после чего покинул место ДТП.

Кто был за рулем «девятки», пока остается загадкой. В правоохранительных органах допускают, что автомобилем мог управлять несовершеннолетний.

— От недостатка опыта при движении задним ходом он, вероятно, перепутал, куда крутить руль, — озвучивается такая версия.

В то же время нет оснований полагать, что водитель мог не заметить, что случилось. Спустя некоторое время он сам или его пассажиры вернулись на место ДТП и постарались избавиться от следовой информации.

В милиции просят очевидцев либо тех, кому что-либо известно об обстоятельствах происшествия, позвонить в ГАИ УВД по телефону +375 (0152) 79-75-44 или 102.