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В Гродно ищут красную «девятку»: водитель подбил Mercedes и скрылся (видео)

16.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось 3 сентября в период времени с 22:00 до 23:00 на переулке Дзержинского в областном центре. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 красного цвета при движении задним ходом повредил стоящий автомобиль Mercedes, после чего покинул место ДТП.

Кто был за рулем «девятки», пока остается загадкой. В правоохранительных органах допускают, что автомобилем мог управлять несовершеннолетний.

— От недостатка опыта при движении задним ходом он, вероятно, перепутал, куда крутить руль, — озвучивается такая версия.

В то же время нет оснований полагать, что водитель мог не заметить, что случилось. Спустя некоторое время он сам или его пассажиры вернулись на место ДТП и постарались избавиться от следовой информации.

В милиции просят очевидцев либо тех, кому что-либо известно об обстоятельствах происшествия, позвонить в ГАИ УВД по телефону +375 (0152) 79-75-44 или 102.

 
 
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В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось 3 сентября в период времени с 22:00 до 23:00 на переулке Дзержинского в областном центре. Водитель автомобиля...
 
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