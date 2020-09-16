Во дворе ребенок попал под машину: папа был рядом, но отвлекся

Источник материала: Onliner

Вчера, 15 сентября, около 14:50 на дворовой территории дома №94 по проспекту Дзержинского в Минске под машину попал 5-летний мальчик. Ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко.

— 35-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на ребенка, который внезапно выбежал из-за припаркованных транспортных средств со стороны игровой площадки и направлялся в сторону подъезда. Водитель прибегнул к экспертному торможению, однако наезда избежать не удалось, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что отец ребенка находился рядом и осуществлял разгрузку груза из личного авто.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость быть предельно бдительными и проявлять осторожность при движении во дворах и других местах возможного нахождения детей, а также напоминает родителям о постоянном контроле за малолетними детьми, разъяснении несовершеннолетним правил дорожного движения с акцентированием внимания на тех опасностях, которые могут подстерегать на улице.

Ранее в интервью Onliner подобные случаи комментировал начальник отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта управления Следственного комитета по городу Минску Дмитрий Радион.

— Нельзя говорить, что водитель обязательно виноват. Каждый случай мы расследуем отдельно, точно так же проводим следственные эксперименты, и далеко не всегда устанавливается виновность автомобилиста. Но водителям нужно учитывать, что на дворовой территории часто играют дети и они могут не воспринимать ситуацию как опасную, — отметил он.

И есть конкретные примеры того, как после таких происшествий в отношении водителя прекращалось уголовное преследование.

— У таких дорожно-транспортных происшествий своя специфика. Если говорить о взрослом пешеходе и о ребенке, то ребенок представляет бóльшую опасность, находясь вблизи проезжей части. Он небольшого роста, может не отдавать себе отчет в возможных последствиях. Он играет или катается на велосипеде — и внезапно появляется на дороге, — предупредил Дмитрий Радион.