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Для Минска ущерб от несанкционированных акций составил более 750 тысяч рублей

16.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ущерб для Минска с начала несанкционированных акций составил более 750 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. «С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тысяч. В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 тысяч. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20—30 тысяч», — сказал он.

По словам начальника управления, в эту сумму входит уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В среднем в день задействовано более одной тысячи работников жилищно-коммунального хозяйства и более 80 единиц техники. «Все эти силы мы направляем на незапланированные работы. А мы же еще выполняем запланированные. Сейчас уже подходим к зимнему сезону. Дорожные работники, работники ЖКХ должны подготавливаться. Мы уже на завершающей стадии, скоро будет запуск системы отопления. Вот этим мы должны заниматься. А в результате несанкционированных акций нагрузка на работников коммунальных служб выросла в 1,5 раза. Люди в том числе работают по ночам», — обратил внимание Владимир Лебедь.

По его словам, ежедневно приходится устранять около 100 кв. м надписей. «Но надо понимать, что в этом случае надо закрашивать полностью фасад, то есть сумма увеличивается, расход краски возрастает. А элементы инфраструктуры (светофоры, знаки) не закрашиваются, их нужно заменять. Кроме того, после выходных в 1,5 раза увеличивается объем уборки и вывоза мусора», — добавил Лебедь.

Представитель Мингорисполкома отметил, что нарушителей привлекают к административной ответственности, они платят штрафы и возмещают ущерб.

 
Теги: Минск
 
 
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Ущерб для Минска с начала несанкционированных акций составил более 750 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня начальник управления городского хозяйства и...
 
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