ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не работаем, чтобы все могли жить и работать в будущем». Какие компании не работают 16 сентября

16.09.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

16 сентября некоторые компании решили прекратить работу и присоединиться к общенациональной акции солидарности. Среди них — кафе, бары, магазины одежды, печатные центры, турфирмы, фотостудии и даже IT-компания. «Таким образом мы хотим высказать своё несогласие с насилием и поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию,» — комментирует свое решение магазин одежды ZNWR. Некоторые компании в этот день не стали объявлять о присоединении ко дню солидарности, но закрылись на сандень или переучет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие компании не работают 16 сентября.


Если вы знаете о компаниях, которые приняли решение не работать 16 сентября, пишите об этом в телеграм @Bobkov_tut.

«Страшно жить в стране беззакония и насилия». Какой общепит не работает 16 сентября

О нерабочем дне в среду объявило кафе «Вечное лето» на улице Киселева. «Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия», — сказано в объявлении на дверях заведения.


Фото: читатель

В своих соцсетях о присоединении к дню солидарности объявило кафе Soul Kitchen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня мы работаем как в обычный вторник и ждём вас с 12.00 до 20.00 ✨ Но! ⠀ Завтра 16.09 мы будем закрыты и поддержим день солидарности! ⠀ ☎️ Для предзаказа десертов и по любым вопросам звоните нам, пожалуйста, по телефону +375291444475 или пишите.

Публикация от Soul Kitchen (@soulkitchen.by) 15 Сен 2020 в 2:53 PDT

Будет закрыт рок-клуб TNT.


Фото: соцсети

Также о нерабочем дне объявила пиццерия Zero Zero Minsk. В соцсетях они написали, что не работают в поддержку дня солидарности.

Также будет закрыто арт-пространство и бар Lo-Fi Social Club, бар BackDoor, фудтрак Elephant Bagel, веганский магазин ECOkit, кофейня Kitchen Coffee Roasters.

«Хотим поддержать бастующих рабочих». Какие магазины одежды не работают

Объявление об участии в дне солидарности в своих соцсетях опубликовал бутик ZNWR:

— Таким образом мы хотим высказать своё несогласие с насилием и поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию.⠀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЫ РАЗАМ!⠀⠀ ⠀⠀ Друзья, завтра, 16 сентября, мы присоединимся к Дню солидарности в Беларуси, чтобы поддержать бастующие заводы и предприятия нашей страны. ⠀⠀ ⠀⠀ В этот день магазин ZNWR по адресу: Немига, 3, работать не будет! ⠀⠀ ⠀⠀ Таким образом мы хотим высказать своё несогласие с насилием и поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию.⠀ ⠀ Вы неверагодныя!⠀ ⠀⠀ МЫ РАЗАМ!

Публикация от Z N W R (@znwr.minsk) 15 Сен 2020 в 9:05 PDT

Магазин одежды LSTR в соцсетях объявил о том, что 16 сентября закрывается на переучет.


Фото: соцсети

О своем присоединении к дню солидарности в соцсетях объявили магазин одежды ADEPT, шоурум TheYoung Clothes, шоурум Nine 22

«Не работаем, чтобы все могли спокойно жить и работать в будущем». Какие другие компании не будут работать 16 сентября

— Сначала мы думали, что система не заметит закрытия на день маленького воздушного бизнеса, — говорится в объявлении в аккаунте магазина воздушных шаров boomballoon.by. — А потом решили, что важен каждый шаг от каждого человека. Ведь только так бегут к цели: шаг за шагом. Мы солидарны с бастующими и приняли решение не работать 16 сентября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День солидарности с бастующими. @honestpeople.by Сначала мы думали, что система не заметит закрытия на день маленького воздушного бизнеса. А потом решили, что важен каждый шаг от каждого человека. Ведь только так бегут к цели: шаг за шагом. Мы солидарны с бастующими и приняли решение не работать 16 сентября. Уверены, наши клиенты нас поддержат. Все обязательства по уже принятым заказам, конечно же, будут выполнены нами вечером вторника. Мы все невероятные и важен каждый из нас❤️

Публикация от ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ № 1️⃣ В МИНСКЕ (@boomballoon.by) 14 Сен 2020 в 11:52 PDT

Также в среду не будет работать студия татуировки DOPEINK. «Останови работу — останови насилие», — написали они в своем профиле в Instagram.


Фото: соцсети

Ко дню солидарности 16 сентября присоединился фотоцентр «Фотосквот».


Фото: соцсети

Также среди неработающих — студия архитектуры и дизайна Good Project.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаноўныя Сябры, 16 верасня наша студыя не працуе з нагоды дня Салідарнасці з тымі, хто мірна змагаецца за свае правы ў Беларусі! Па ўсім тэрміновым пытанням мы на сувязі. ✊

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ко дню солидарности присоединился общепит, магазины одежды и другие компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шуневич получил новую руководящую должность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика