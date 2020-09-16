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«Не работаем, чтобы все могли жить и работать в будущем». Какие компании не работают 16 сентября
Источник материала: Tut.by
16 сентября некоторые компании решили прекратить работу и присоединиться к общенациональной акции солидарности. Среди них — кафе, бары, магазины одежды, печатные центры, турфирмы, фотостудии и даже IT-компания. «Таким образом мы хотим высказать своё несогласие с насилием и поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию,» — комментирует свое решение магазин одежды ZNWR. Некоторые компании в этот день не стали объявлять о присоединении ко дню солидарности, но закрылись на сандень или переучет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие компании не работают 16 сентября.
«Страшно жить в стране беззакония и насилия». Какой общепит не работает 16 сентября
О нерабочем дне в среду объявило кафе «Вечное лето» на улице Киселева. «Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия», — сказано в объявлении на дверях заведения.
В своих соцсетях о присоединении к дню солидарности объявило кафе Soul Kitchen.
Будет закрыт рок-клуб TNT.
Также о нерабочем дне объявила пиццерия Zero Zero Minsk. В соцсетях они написали, что не работают в поддержку дня солидарности.
Также будет закрыто арт-пространство и бар
«Хотим поддержать бастующих рабочих». Какие магазины одежды не работают
Объявление об участии в дне солидарности в своих соцсетях опубликовал бутик ZNWR:
— Таким образом мы хотим высказать своё несогласие с насилием и поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию.⠀
Магазин одежды LSTR в соцсетях объявил о том, что 16 сентября закрывается на переучет.
О своем присоединении к дню солидарности в соцсетях объявили магазин одежды
«Не работаем, чтобы все могли спокойно жить и работать в будущем». Какие другие компании не будут работать 16 сентября
— Сначала мы думали, что система не заметит закрытия на день маленького воздушного бизнеса, — говорится в объявлении в аккаунте магазина воздушных шаров boomballoon.by. — А потом решили, что важен каждый шаг от каждого человека. Ведь только так бегут к цели: шаг за шагом. Мы солидарны с бастующими и приняли решение не работать 16 сентября.
Также в среду не будет работать студия татуировки DOPEINK. «Останови работу — останови насилие», — написали они в своем профиле в Instagram.
Ко дню солидарности 16 сентября присоединился фотоцентр «Фотосквот».
Также среди неработающих — студия архитектуры и дизайна Good Project.
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