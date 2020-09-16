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Абоненты жалуются на проблемы с интернетом от А1 в Минске. Что говорит оператор

16.09.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Абоненты А1 в Минске жалуются на проблемы с доступом в интернет — причем как по фиксированной, так и мобильной связи.


По словам сразу нескольких абонентов компании, затруднения с доступом в Сеть по фиксированному соединению есть как минимум в нескольких районах города — например, в Сухарево и Каменной Горке, а также около станции метро «Институт культуры». Впрочем, пользователи утверждают: если включить VPN, то связь восстанавливается.

Примерно об этом же говорят абоненты мобильного интернета компании. Правда там ситуация чуть иная — Telegram и другие мессенджеры работают, а большинство сайтов либо грузятся по несколько минут, либо не загружаются вовсе. С интернетом от других компаний — как через фиксированный, так и мобильный доступ — на момент публикации заметки особенных проблем нет.

Вот что нам рассказали в пресс-службе оператора:

— В настоящее время у некоторых абонентов A1 сети фиксированной и мобильной связи могут наблюдаться трудности с доступом в интернет. Наши специалисты уже работают над его восстановлением. Приносим извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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