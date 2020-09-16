|
Шуневич получил новую руководящую должность
Источник материала: Навiны
Недолго оставалась вакантной должность генерального директора ХК «Динамо-Минск». С сегодняшнего дня топ-менеджером клуба назначен экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич.
Ранее генерал занимал пост председателя Наблюдательного совета клуба (теперь на этой должности находится председатель федерации хоккея Дмитрий Басков).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недолго оставалась вакантной должность генерального директора ХК «Динамо-Минск». С сегодняшнего дня топ-менеджером клуба назначен экс-министр внутренних дел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)