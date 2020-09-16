Топ-менеджеры Yara посетят Солигорск для переговоров с «Беларуськалием»

Топ-менеджеры норвежской компании Yara, которая является покупателем белорусских удобрений, 18 сентября посетят Солигорск для переговоров с руководством «Беларуськалия».

Как сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK), Yara обеспокоена тем, что происходит на «Беларуськалии», где работники были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в акциях против официальных результатов президентских выборов. Во время поездки в Солигорск топ-менеджеры Yara планируют также встретиться с представителями профсоюзов для оценки ситуации на «Беларуськалии».