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Топ-менеджеры Yara посетят Солигорск для переговоров с «Беларуськалием»
Источник материала: Навiны
Топ-менеджеры норвежской компании Yara, которая является покупателем белорусских удобрений, 18 сентября посетят Солигорск для переговоров с руководством «Беларуськалия».
Как сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK), Yara обеспокоена тем, что происходит на «Беларуськалии», где работники были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в акциях против официальных результатов президентских выборов. Во время поездки в Солигорск топ-менеджеры Yara планируют также встретиться с представителями профсоюзов для оценки ситуации на «Беларуськалии».
15 сентября норвежская компания Yara, которая считается крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений, распространила заявление, в котором
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Топ-менеджеры норвежской компании Yara, которая является покупателем белорусских удобрений, 18 сентября посетят Солигорск для переговоров с руководством...
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