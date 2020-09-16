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В Польше пройдет большой концерт солидарности с Беларусью

16.09.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Варшаве пройдет большой концерт в поддержку белорусов «Солидарность с Беларусью». Он состоится 26 сентября на стадионе PGE Narodowy. Организаторы заявляют, что на мероприятии выступят известные польские и белорусские артисты. Вход — бесплатный, необходимо лишь скачать билет.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Концерт на стадионе PGE Narodowy — символ поддержки белорусского общества в борьбе за демократию и свободу. Его организаторы говорят, что ситуация в Беларуси вызывает озабоченность всего мира, а тот факт, что люди вынуждены бороться за будущее нации рискуя своим здоровьем и жизнью, «требует поддержки» — поэтому и было решено провести концерт солидарности.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который взял на себя патронат мероприятия, говорит:

— Одно из направлений нашего плана для Беларуси — поддержка гражданских инициатив. Мы замечаем этот подлинно гражданский, подлинно демократический характер протестов. Протесты проходят не только в столице и крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, которые выступают за соблюдение основных прав человека. Точно так же спонтанно, начиная с конкретных людей, началась «Солидарность» в Польше (девять лет в Польше проходили мирные протесты под флагами первого независимого профсоюза «Солидарность», прежде чем пал коммунистический режим. — Прим. ред).

На стадионе PGE Narodowy выступят польские звезды со своими хитами. Не обойдется без белорусских артистов, хоть их имена в целях безопасности не называются.


Афиша мероприятия. Предоставлена организаторами

Концерт будет сопровождаться акцией по сбору средств для пострадавших белорусов. Отметим, что зрители будут обязаны дезинфицировать руки и прикрывать рот и нос во время перемещения по стадиону.

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В Варшаве пройдет большой концерт в поддержку белорусов «Солидарность с Беларусью». Он состоится 26 сентября на стадионе PGE Narodowy. Организаторы заявляют, что на...
 
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