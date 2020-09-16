Лукашенко поручил создать «зеленый коридор» для паломников-хасидов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о создании «зеленого коридора» для паломников-хасидов . Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, передает «МИР 24».

«Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении «зеленого коридора» для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру, автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения, украинским святыням, и обратно, а затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя. При этом, безусловно, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло», – заявила она.

Сейчас около тысячи паломников-хасидов находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины. Среди них много женщин и маленьких детей. Александр Лукашенко распорядился оказать им необходимую помощь: организованы пункты обогрева и подвоз воды, Красный Крест развернул палатки, оказывается первая медицинская помощь.