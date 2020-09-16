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«Видел, как натягивает презерватив на дубинку». Айтишник заявил, что его изнасиловал силовик во время задержания
Источник материала: KYKY>
На сайте международной правозащитной организации Human Rights Watch
В докладе, в том числе, описываются истории разных людей из разных городов нашей страны, которых арестовывали и пытали в изоляторах Мы хотим вам передать историю 30-летнего программиста Алеся, который нашел в себе силы признаться, что его изнасиловал силовик,
Алексея задержали 11 августа в центре Минска, он вспоминает тот момент так: «[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать – дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы – два передних зуба покрошились».
Правозащитники утверждают, что Алексей предоставил Human Rights Watch медицинские документы и фотографии, которые подтверждают гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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«Видел, как натягивает презерватив на дубинку». Айтишник заявил, что его изнасиловал силовик во время задержания
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