Почем «суперные» и «навозные» продукты. Поторговали на первой осенней ярмарке

Источник материала: Onliner Осенние ярмарки, как школьники, просыпаются лениво. По словам продавцов, им (ярмаркам) не хватило рекламы. Пандемия тоже внесла свою лепту: рядов по сравнению с прошлым годом меньше. А привычные лозунги «все свое, домашнее, натуральное» уже приелись и не цепляют, люди смотрят на цены. В выходные постарались узнать о внутренней жизни рынка и попробовали поторговать за прилавком.

Что нужно, чтоб продать свой товар на ярмарке? Для начала сам продукт, неважно, выращенный своими силами или закупленный у фермеров, главное — документы. Иначе можно нарваться на штраф.

Места на площадке выдает ГУПР Мингорисполкома. Согласно информации с их сайта, торговать можно только по приглашению. Для этого нужно отправить заявку по факсу или на электронную почту. Раз технологии дошли, отправляем по электронке. Ответ на заявку не пришел по сей день (отправляли 10.09.2020), дозвониться в рабочее время у нас тоже не вышло, по трем номерам включается факс. Очень большой объем заявок, иными словами не объяснить.





Ярмарка проходит на парковке у ГКСУ «Чижовка-Арена». Тут происходит разделение на физических лиц и юридических: все, что выросло с помощью государства, стоит отдельным первым рядом, а вот частники, «ипэшники» и гости средней Азии делят остальные ряды. Все косо друг на друга смотрят и наговаривают. Духом конкуренции повеяло.

Галина Карловна родилась в деревне Сакольщина. На старости лет вместе с сестрой решили обновить родительский дом. На пенсию двух бабуль такая задача кажется невыполнимой. Другое дело, когда есть гектар земли, руки и желание.

— Это все деревенское, все из деревни, каждый чеснок я своими руками почистила. Вы знаете, мы затраты не считаем, вырастили и продали, все деревенское, все свое.





— Как оцениваете свою продукцию?

— Ну не знаю, по рынку, обычно продают по 2,5 рубля, мы по 2 рубля. Яблоко в том году по 1,5 рубля никто не брал, а в этом по 2 рубля — и берут нормально.









— Платите за место?

— Ниче не платим, ни копейки. Большое спасибо за организацию, потому что в том году мы таких сто ведер огурцов не продали, бо было очень мало ярмарок. А еще в том году нас приезжие щемили, а в этом нормально.

— «Щемили»? Как?

— Нешто машины здесь, эти, эти… Вот что он здесь стал? — показывает на смуглого мужчину, торгующего по соседству гранатами и дынями.

— Сложно вырастить и собрать столько урожая?

— Для нас не сложно, потому что мы всю жизнь в работе с детства. Раньше в деревне пойло (для кормления животных) варили, а теперь все механизировано. Одна сложность, что мы пожилые и уставшие.









— За день продадите все?

— Ну, продается, но в этом году первая ярмарка ну очень плохо, очень. Я мало наторговала, спасибо Богу, что дал, то и буде. Первая ярмарка обычно хорошая самая, а в этом году, наверное, из-за пандемии не очень.













Идем по рядам, за прилавками нам встречаются и учитель музыки, и детский медик, не хватает разве что молодняка со степенью бакалавра, хотя, думаю, и такие тут есть. Алена Георгиевна — учитель музыки из-под Лиды, с ходу показала нам свои документы. Двадцать соток обрабатывают с мужем. С ее слов, торговля пошла слабо, пришлось даже ночевать в машине, чтоб на дорогу не тратиться.









— Без документов на рынок не выедешь, по-другому не положено. Вон нитраты, все как положено. Люди ж все хотят заработать.

— Вы считаете затраты и доходы? Может, оно того и не стоит?

— Себе все равно садишь, конечно, оно в плюс получается, когда своими руками делаешь. А когда объемы большие, уже людей надо нанимать, а это затраты. У нас двадцать соток, то мы с мужем справляемся сами.

— Цены «из головы» ставите?

— По рынку, среднюю цену берешь и все. Кто-то, может, и договаривается о цене, мне это неинтересно. Я приехала из-под Лиды, мне продать быстрее нужно. Сегодня ночевали здесь, да в машине, как положено. Людей мало.













Еще на ярмарке было уж больно много продавцов меда, как государственных, так и частных.

— Что это такое?

— Фруктово-медовый мармелад, все натуральное.

— Как готовите?

— Секрет, у нас пасека в Барановичах. Какой мед вас интересует?





— Есть с орехами?

— Не обидитесь? Так как я детский медик, я люблю молодежь, вы у нас все продвинутые, у вас есть интернет. Начитаетесь там всякого. Мед должен быть натуральным, орехи сами добавите. Одна пришла с камнями в почках, мед искала, чтоб вылечить, с бесплодием приходили — такого не может быть.

— А что лечит?

— Ни один мед не лечит, он способствует укреплению иммунитета.





— Правда, что мед нельзя добавлять в горячую воду, так как он теряет свои свойства?

— 100 лет назад добавляли, и было нормально, сейчас, говорят, теряет свойства. Сколько людей, столько и мнений.

Не радуют результаты первой ярмарки и перекупов. Объясняют это тем, что закупочные цены выросли на фоне общего подорожания. А люди в первую очередь руководствуются ценой.

— Закупки поднялись на 30—40 копеек. Берем у фермеров как ИП. В основном в Гродненской области или под Минском. Цены приблизительно одинаковые, если сравнивать с прошлым годом, вот такие яблоки, которые у меня сегодня стоят 3,20 рубля, в прошлом отдавала за 2,80—3 рубля.

— Почем закупаете?

— От рубля до 1,5, некоторые, бывает, по рублю взяла — по рублю отдала. Всегда есть остатки, не могу сказать, что все уходит под ноль, не всегда можно прикинуть, сколько продашь.

— И что с остатками делаете?

— На рынок несу. Сейчас продажи упали. К ярмаркам люди не готовы, реклама была слабая. Раньше атмосфера была другая, более праздничная.

















Зато местная рукодельница с радостью поделилась своими продажами.

— А платки вы сами делаете?

— Все делаем сами. Это 80% турецкая нитка и 20% шерсти. Надо руку набить, сначала тяжело.

— Почем продаете?

— 20—25 рублей. На нитки уходит: где 8 рублей, где 10, где как. Раньше было больше продаж. Обнищали люди, бедные стали. Не спрашивали цену, примерила и пошла, а сейчас смотрят, чтоб бесплатно отдали.

И действительно, бесплатной покупке тут же находится подтверждение.

— Сколько такой стоит?

— Хочу десятку, а что, дорого?

— За 5 рублей возьму.

— Там нитки 5 рублей, за 8 отдам, хоть три рубля заработаю.

— Дорого.

— Дак я лучше подарю кому-нибудь, раз дорого, ну и дорого. Там 5 рублей нитки, одна пуговица 2 рубля стоит...

В общем, платками в этом году заниматься не стоит. А вот как успевают проверить радиацию на грибах, которые сегодня утром собрали и сразу повезли на рынок, хоть убейте — не понимаю.

— А вы сами собираете их?

— Да, полигон есть, с Ангарской, если знаете. Если просто идти будешь, то не найдешь, это я уже места знаю. Их не видно, они во мху все по шапку. 20 рублей килограмм отдаю.

— А как их проверяют?

— Я на той неделе продавал их, приезжали, брали пробу, допустимая норма радиации 370 беккерелей, а у моих 20—40, то есть в 10—20 раз меньше допустимой нормы. Удивились даже, где я собирал, что они такие чистые. Сегодня утром эти собирал, 20 минут почистил и на рынок приехал.





Цена на ярмарке — странный предмет: она как бы есть, но ее как бы нет. Здесь количество потраченных денег зависит в первую очередь от навыка красноречия. Многие ищут изъян и тем самым выбивают скидку, кому-то скидывают за объемы, а кто-то просто красивая девушка. Как повезет. Соотнесли среднюю рыночную с магазинной ценой.





— Хочешь — стань поторгуй, — предлагает мне Галина Карловна.

Настал и мой час покричать «самое свежее и натуральное». Лезть на рожон и продавать нелегально остановил закон и совесть, но за все три часа, что мы пробыли на площадке, проверяющих замечено не было.

Прошло около 5 минут, людей нет, подходит мужчина, чуть дальше за ним стоит его жена.

— Почем кабачки?

— А сколько у вас денег? — опережая меня, отвечает Галина Карловна.

— Почем кабачок? — не ведется на манипуляцию, повторно спрашивает мужчина.

— Это не кабачок, а баклажан, по 2 рубля, — говорю я, мужчина разворачивается и уходит.





— За 1,5 отдам, рубль, если все заберете, — кричит вдогонку Галина Карловна.

Каждому, кто хоть на секунду повернул голову в сторону прилавка, нужно выкрикивать: «кабачки», «тыква», «все свое». В унисон Галина Карловна придумывает продающие фразы: «суперные», «навозные», «вообще прелесть» и «подарю бесплатный пакет».

Проходит еще около 10 минут, люди начали окружать прилавок. Кто-то просит взвесить 2,5 кг перца, весы уж точно не рассчитаны на такие объемы, что-то падает, докладываю, кое-как взвесил — продал. Затем продаю кило маринованных огурцов, пару кило яблок, брокколи, баночку щавеля, приготовленного по рецепту хозяйки. Люди все не уходят. Когда называю цену, например, 4,80, Галина Карловна перебивает и говорит 5 рублей, докладывая еще одно яблоко.

Проходит еще около 15 минут, мы продали еще пару баклажанов, маленькую тыкву, 2 кило яблок, мне уже доверяют брать деньги и давать сдачу. Главное, машинально не положить себе в карман.





— Брокколи почем у вас? — подходит женщина.

— Брокколи по 2,5 рубля отдам, если всю возьмете, — отвечаю я.

— Ага, а что я с ней буду делать? — задает вопрос и, не дожидаясь ответа, уходит.

Откуда мне знать, что она с ней будет делать? Думаю, продавец со стажем парировал бы это возражение. Так или иначе, решено закончить торговлю, дабы не отпугнуть еще больше покупателей.